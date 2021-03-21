В Краснодаре завершилось голосование по проекту реконструкции «Авроры»

Напомним, в мае 2019 года администрация Краснодара и компания предпринимателя Сергея Галицкого «Инвестстрой» заключили концессионное соглашение о восстановлении «Авроры». Реконструкцию планировали завершить к концу 2024 года, а стоимость работ оценили в 2,8 млрд рублей.

2 марта 2021 года Галицкий встретился с губернатором Кубани и показал проект реконструкции. Его разработали специалисты архитектурного бюро GMP, которое проектировало стадион и парк «Краснодар». Во время встречи с главой региона бизнесмен рассказал, что хочет, чтобы горожане могли высказать свое мнение о проекте. 10 марта на сайте мэрии запустили онлайн-голосование, которое продлилось до 20 марта.