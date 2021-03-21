В Краснодаре завершилось голосование по проекту реконструкции «Авроры»
Власти Краснодара 21 марта объявили результаты голосования по проекту реконструкции кинотеатра «Аврора»
Напомним, в мае 2019 года администрация Краснодара и компания предпринимателя Сергея Галицкого «Инвестстрой» заключили концессионное соглашение о восстановлении «Авроры». Реконструкцию планировали завершить к концу 2024 года, а стоимость работ оценили в 2,8 млрд рублей.
2 марта 2021 года Галицкий встретился с губернатором Кубани и показал проект реконструкции. Его разработали специалисты архитектурного бюро GMP, которое проектировало стадион и парк «Краснодар». Во время встречи с главой региона бизнесмен рассказал, что хочет, чтобы горожане могли высказать свое мнение о проекте. 10 марта на сайте мэрии запустили онлайн-голосование, которое продлилось до 20 марта.
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Власти Краснодара 21 марта сообщили, что голосование завершилось и проект поддержали более 96% краснодарцев. Всего в нём приняли участие 6 тыс. 402 человека, а за выступили 6 тыс. 174 жителя — то есть 96,4%, заявили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Как писали Юга.ру, общественники из Краснодара заявили, что проект реконструкции кинотеатра «Аврора» и пространства вокруг него — очень сырой и требует кардинальной доработки и переделки. Подробнее о том, что не устраивает активистов, можно прочитать здесь.
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