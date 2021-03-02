Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий 2 марта встретился с властями Кубани и представил проект реконструкции кинотеатра «Аврора»

Напомним, с 2015 года кинотеатр «Аврора» находится на реконструкции. В сентябре 2016-го власти объявили о заморозке проекта. Позже предприниматель Сергей Галицкий заявил, что готов финансировать реконструкцию кинотеатра. В 2018-м контракт с прежним исполнителем расторгли, а спустя год администрация города и компания Галицкого «Инвестстрой» заключили концессионное соглашение о восстановлении «Авроры», которое оценили в 2,8 млрд рублей. Реконстукцию планировалось завершить к концу 2024 года.

2 марта Галицкий встретился с главой Кубани Вениамином Кондратьевым и мэром города Евгением Первышовым. В пресс-службе администрации края рассказали, что губернатор поблагодарил бизнесмена за то, что он взялся за такой сложный проект реконструкции «Авроры» и привлек к этому лучших архитекторов. Однако Кондратьев напомнил, что кинотеатр принадлежит жителям, поэтому всё нужно обсуждать с ними.

Сергей Галицкий отметил, что проект реконструкции уже готов и скоро его представят жителям города. Планируется, что «Аврора» углубится на 21 метр под землю: там построят выставочный комплекс, кинозалы, кафе и четырехуровневый паркинг. В наземной части хотят открыть современный киноконцертный зал на 1,2 тыс. мест.