Стартовало онлайн-голосование за проект реконструкции краснодарского кинотеатра «Аврора»

На сайте администрации Краснодара 10 марта заработал раздел, где можно проголосовать за проект реконструкции кинотеатра «Аврора» и оставить свое мнение на его счет

Напомним, в мае 2019 года городская администрация и компания предпринимателя Сергея Галицкого «Инвестстрой» заключили концессионное соглашение о восстановлении «Авроры». Ремонтные работы оценили в 2,8 млрд рублей. Реконструкцию планировалось завершить к концу 2024 года.

2 марта 2021 года Галицкий встретился с губернатором Кубани и показал проект реконструкции. Его разработали специалисты архитектурного бюро GMP, которое проектировало стадион и парк «Краснодар».

Предполагается, что «Аврора» превратится в досуговый центр с киноконцертным и выставочными залами. Внешний вид здания останется практически без изменений. Также останется на месте скульптура «Аврора», искусственные водоемы с переходным мостом, а в вестибюле горожан встретят пальмы.

По проекту, кинотеатр станет глубже на 21 метр: под основной частью построят выставочный зал, кинозалы, кафе и четырехуровневый паркинг. В наземной части хотят открыть киноконцертный зал на 1,2 тыс. мест.