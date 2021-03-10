Стартовало онлайн-голосование за проект реконструкции краснодарского кинотеатра «Аврора»
На сайте администрации Краснодара 10 марта заработал раздел, где можно проголосовать за проект реконструкции кинотеатра «Аврора» и оставить свое мнение на его счет
Напомним, в мае 2019 года городская администрация и компания предпринимателя Сергея Галицкого «Инвестстрой» заключили концессионное соглашение о восстановлении «Авроры». Ремонтные работы оценили в 2,8 млрд рублей. Реконструкцию планировалось завершить к концу 2024 года.
2 марта 2021 года Галицкий встретился с губернатором Кубани и показал проект реконструкции. Его разработали специалисты архитектурного бюро GMP, которое проектировало стадион и парк «Краснодар».
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Предполагается, что «Аврора» превратится в досуговый центр с киноконцертным и выставочными залами. Внешний вид здания останется практически без изменений. Также останется на месте скульптура «Аврора», искусственные водоемы с переходным мостом, а в вестибюле горожан встретят пальмы.
По проекту, кинотеатр станет глубже на 21 метр: под основной частью построят выставочный зал, кинозалы, кафе и четырехуровневый паркинг. В наземной части хотят открыть киноконцертный зал на 1,2 тыс. мест.
Во время встречи с главой региона бизнесмен рассказал, что хочет, чтобы горожане могли высказать свое мнение о проекте. Кондратьев также заявил, что «Аврора» принадлежит жителям города, поэтому все изменения нужно обсуждать с ними.
10 марта на сайте администрации Краснодара запустили специальный раздел с онлайн-голосованием по проекту реконструкции «Авроры». Там представлена основная информация о концепции проекта, видеовизуализации и презентация.
Принять участие в голосовании можно до 20 марта. Для этого нужно авторизоваться через «Госуслуги». Кликнув по ссылке внизу страницы и зарегистрировавшись, интернет-пользователи попадут в раздел с голосованием. Там им предлагается ответить только на один вопрос — поддерживают ли они проект реконструкции. Также есть специальное окошко, где можно оставить развернутый комментарий по проекту.
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