Что не так с проектом Галицкого по реконструкции «Авроры»? Мнение общественников из Краснодара

«На площади вокруг кинотеатра не предусмотрели ничего, чтобы там было интересно и комфортно находиться, даже лавочек. На уровне земли тебе не рады — всё сделано для того, чтобы затащить людей внутрь комплекса. Получилась реконструкция ради коммерции», — считают общественные активисты из организации «Городские решения».

— К сожалению, представленный проект реконструкции кинотеатра «Аврора» и пространства вокруг него — очень сырой и требует кардинальной доработки и переделки. Показывать его горожанам было преждевременно, однако до 20 марта каждый из нас может проголосовать «за» или «против» и, самое главное, отправить в мэрию свои замечания. Ссылку и образец текста дадим в конце поста, но сначала развёрнуто перечислим наши претензии к проекту.

Главная проблема в том, что проект оторван от окружающей застройки и сделан в вакууме . Как будто этот кусок бульвара вырезали из города и дали проектировщикам задание сделать на нём ТРК с единственным обременением: есть несколько бетонных объектов, которые нельзя сносить. Из этого подхода вытекают все остальные проблемы.

В частности, проект не учитывает пешеходные потоки. Поскольку основная часть комплекса находится ниже уровня земли, подземные пешеходные переходы можно было бы совместить с подземной же частью «Авроры». Но вместо этого пешеходам уготовили полосу препятствий: чтобы попасть в комплекс с боковых улиц, придётся сначала спуститься по ступенькам в подземный переход, подняться, а затем на бульваре спуститься уже в сам комплекс.

Обратите внимание, что выходы из подземных переходов на бульваре были аккуратно вырезаны из границ территории реконструкции — как будто это какая-то непонятная штука, с которой проектировщики не знали, что делать, и решили оставить, как есть.

О нуждах маломобильных краснодарцев и вовсе забыли : на рендерах уличной части мы не увидели ни одного пандуса. В здании кинотеатра обещают лифты и подъёмники, но чтобы туда попасть, сначала нужно преодолеть путь по лестнице. Спуститься в подземную часть комплекса тоже возможно лишь по ступенькам.

Велосипедисты, инвалиды-колясочники, люди с детскими колясками и другие маломобильные горожане смогут попасть на бульвар только со стороны улицы Гаврилова, сделав километровый крюк, потому что через подземные переходы им это будет сделать трудно или невозможно, а «зебры» через проезжие части на пересечении с Офицерской не предусмотрены. Кстати, «зебры» очень пригодились бы не только посетителям «Авроры», но и местным жителям и пользователям общественного транспорта для беспрепятственного перехода на противоположную сторону улицы транзитом через бульвар.

На площади вокруг кинотеатра не предусмотрели ничего, чтобы там было интересно и комфортно находиться, даже лавочек . На уровне земли тебе не рады — всё сделано для того, чтобы затащить людей внутрь комплекса. Получилась реконструкция ради коммерции, а хотелось бы, чтобы уличная часть проекта тоже была активной и функциональной.

В жару находиться на площади будет ещё менее комфортно, потому что из существующих деревьев оставят всего десяток растущих вплотную к Офицерской, остальные вырубят. Взамен высадят единственный ряд деревьев по периметру проезжей части — это видно не на обманчивых рендерах, богатых зеленью, а на более честном плане размещения объектов.

Да, будут ещё деревья в полуподземной галерее, но на поверхности они не дают тени — их кроны скорее выполняют функцию клумб. Таким образом, почти вся площадь будет одета в плитку и бетон, и у людей будет слепить глаза от солнца. Чтобы представить себе эти ощущения, достаточно посетить пространство перед стадионом «Краснодар» в летний зной.

Наконец, проект не учитывает транспортный контекст того места, в котором находится . В первую очередь нам не нравится трёхэтажная подземная парковка под «Авророй». Наверное, для технических нужд комплекса нужны какие-то подъездные пути, но 300 мест на общедоступной парковке будут генерировать лишний трафик в этом районе города, который и без того стоит в пробках. По влиянию на трафик это равносильно тому, как если бы на месте «Авроры» построили торговый центр, офисный небоскрёб или жилой комплекс.

Кроме того, под автомобильную инфраструктуру отдали слишком много зелени по бокам от здания кинотеатра. Въезды и выезды с подземной парковки расположены слишком близко к пешеходной зоне, что тоже лишит гуляющих определённой доли комфорта, да и хаоса дорожному движению эти въезды-выезды точно добавят.

Способы приезда людей, альтернативные автомобилю, даже не рассматривались — общественный транспорт в проекте игнорируется. Получается «„Аврора“ для автомобилистов», но даже если в каждом из этих 300 автомобилей приедет по 2 человека (показатель значительно выше среднего), эти люди смогут заполнить только половину главного зрительного зала. А ведь есть ещё 9 малых залов, выставочное пространство, кафе, просто гуляющие... Очевидно, что такой объект в таком месте должен ориентироваться в первую очередь на пешеходов и пользователей общественного транспорта.