Проект обновления «Авроры», над которым работали архитекторы парка «Краснодар», обсудят с жителями

Краснодарский край

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Власти 2 марта объявили, что представленный Галицким проект реконструкции «Авроры» обсудят с жителями Краснодара

Напомним, в мае 2019 года городская администрация и компания предпринимателя Сергея Галицкого «Инвестстрой» заключили концессионное соглашение о восстановлении «Авроры». Ремонтные работы оценили в 2,8 млрд рублей. Реконструкцию планировалось завершить к концу 2024 года.

2 марта 2021-го Галицкий встретился с губернатором Кубани и показал проект реконструкции «Авроры».

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Галицкий рассказал, что хочет, чтобы горожане могли высказать свое мнение о проекте, который подготовила его команда. Глава региона Вениамин Кондратьев также заявил, что «Аврора» принадлежит жителям города, поэтому все изменения нужно обсуждать с ними.

По словам губернатора, если люди примут подготовленную концепцию, то тогда начнется реконструкция. Обсуждение планируют провести в ближайшее время.

«Проделана огромная работа. Если горожане примут такую концепцию, объект будет украшением краевой столицы, досуговым центром, которого в Краснодаре еще не было», — отметил Кондратьев.

В пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что проект реконструкции «Авроры» разработали специалисты архитектурного бюро GMP,  которое проектировало стадион и парк «Краснодар».

Что появится в новой «Авроре»?

Планируется, что кинотеатр углубится на 21 метр под землю: там построят выставочный комплекс, кинозалы, кафе и четырехуровневый паркинг на 300 мест. В наземной части хотят открыть киноконцертный зал на 1,2 тыс. мест, который оборудуют эстрадой. Таким образом, зал можно будет использовать:

  • для премьерных показов кинофильмов;
  • проведения онлайн-трансляций мировых театральных постановок;
  • проведения музыкальных и эстрадных шоу;
  • для показа современных перформансов;
  • проведения творческих встреч, презентаций, семинаров и тренингов.

Кроме того, в главном вестибюле отреставрируют и сохранят обе лестницы и тропические растения. Выставочные пространства, гардеробные, кассы, точки сувенирной торговли расположат в дополнительных вестибюлях с двух сторон здания.

Для посетителей организуют три парадных входа в подземную часть: главный «Южный» вход в новый комплекс, а также два входа с западной и восточной сторон здания с открытыми лестницами, ведущими через внутренние дворы. Также разработчики хотят организовать новый ландшафт вокруг всего комплекса с высадкой не менее 150 деревьев, благоустроить пешеходные дорожки на прилегающей территории.

Аврора Благоустройство Краснодар

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