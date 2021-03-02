Проект обновления «Авроры», над которым работали архитекторы парка «Краснодар», обсудят с жителями

Напомним, в мае 2019 года городская администрация и компания предпринимателя Сергея Галицкого «Инвестстрой» заключили концессионное соглашение о восстановлении «Авроры». Ремонтные работы оценили в 2,8 млрд рублей. Реконструкцию планировалось завершить к концу 2024 года.

Галицкий рассказал, что хочет, чтобы горожане могли высказать свое мнение о проекте, который подготовила его команда. Глава региона Вениамин Кондратьев также заявил, что «Аврора» принадлежит жителям города, поэтому все изменения нужно обсуждать с ними.

По словам губернатора, если люди примут подготовленную концепцию, то тогда начнется реконструкция. Обсуждение планируют провести в ближайшее время.

«Проделана огромная работа. Если горожане примут такую концепцию, объект будет украшением краевой столицы, досуговым центром, которого в Краснодаре еще не было», — отметил Кондратьев.