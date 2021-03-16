15 марта суд в Адыгее вынес приговор двум мужчинам, которых обвинили в разбойном нападении на семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака

Напомним, с 2002 по 2010 год Мурат Ахеджак был заместителем губернатора Александра Ткачёва по вопросам взаимодействия с силовым блоком, политическими партиями, общественными организациями и СМИ. Он умер в декабре 2010 года в одной из немецких клиник из-за сердечного приступа. Что произошло? Нападение на семью Ахеджака случилось в ауле Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи ночью 9 мая 2018 года. В результате погибла мать Мурата Ахеджака, а отца и сестру в тяжелом состоянии доставили в больницу. 15 мая того же года задержали двоих подозреваемых в нападении. Ими оказались ранее судимые жители Краснодарского края: на тот момент 50-летний Вячеслав Пономарёв и 34-летний Иван Кононенко. На мужчин завели уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью) и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство из корыстных побуждений). Однако затем, когда Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, в нём осталась только первая статья о нападении. Ведомство уточняло при этом, что обвиняемые — не единственные участники преступной группы и что расследование уголовного дела в отношении других фигурантов продолжается. Пономарёв и Кононенко не признали свою вину. Однако в СК уточняли, что причастность мужчин полностью подтверждена доказательствами и заключениями экспертиз. В частности, это отпечатки пальцев в доме и тот факт, что потерпевшие опознали обоих нападавших.

Что решил суд? 15 марта 2021 года Тахтамукайский районный суд признал Пономарёва и Кононенко виновными в разбойном нападении. Их приговорили к 9,5 и 8,5 годам колонии строгого режима соответственно. Кроме того, с подсудимых взыщут 414 тыс. рублей материального и 500 тыс. рублей морального ущерба в пользу отца вице-губернатор Казбека Ахеджака. Для этого на имущество подсудимых — четыре машины — наложили арест. По версии следствия, двое мужчин тайно забрались в дом и напали на спящих членов семьи. Их обездвижили пластиковыми хомутами и скотчем. Злоумышленники обыскали дом, похитили имущество на сумму около 5,6 млн рублей, написал ТАСС.