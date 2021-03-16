Суд приговорил обвиняемых в нападении на семью бывшего вице-губернатора Кубани Ахеджака. Друг осужденного заявил о нестыковках в деле
15 марта суд в Адыгее вынес приговор двум мужчинам, которых обвинили в разбойном нападении на семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака
Напомним, с 2002 по 2010 год Мурат Ахеджак был заместителем губернатора Александра Ткачёва по вопросам взаимодействия с силовым блоком, политическими партиями, общественными организациями и СМИ. Он умер в декабре 2010 года в одной из немецких клиник из-за сердечного приступа.
Что произошло? Нападение на семью Ахеджака случилось в ауле Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи ночью 9 мая 2018 года. В результате погибла мать Мурата Ахеджака, а отца и сестру в тяжелом состоянии доставили в больницу.
15 мая того же года задержали двоих подозреваемых в нападении. Ими оказались ранее судимые жители Краснодарского края: на тот момент 50-летний Вячеслав Пономарёв и 34-летний Иван Кононенко. На мужчин завели уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью) и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство из корыстных побуждений). Однако затем, когда Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, в нём осталась только первая статья о нападении. Ведомство уточняло при этом, что обвиняемые — не единственные участники преступной группы и что расследование уголовного дела в отношении других фигурантов продолжается.
Пономарёв и Кононенко не признали свою вину. Однако в СК уточняли, что причастность мужчин полностью подтверждена доказательствами и заключениями экспертиз. В частности, это отпечатки пальцев в доме и тот факт, что потерпевшие опознали обоих нападавших.
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Что решил суд? 15 марта 2021 года Тахтамукайский районный суд признал Пономарёва и Кононенко виновными в разбойном нападении. Их приговорили к 9,5 и 8,5 годам колонии строгого режима соответственно. Кроме того, с подсудимых взыщут 414 тыс. рублей материального и 500 тыс. рублей морального ущерба в пользу отца вице-губернатор Казбека Ахеджака. Для этого на имущество подсудимых — четыре машины — наложили арест.
По версии следствия, двое мужчин тайно забрались в дом и напали на спящих членов семьи. Их обездвижили пластиковыми хомутами и скотчем. Злоумышленники обыскали дом, похитили имущество на сумму около 5,6 млн рублей, написал ТАСС.
Все ли согласны с приговором? 15 марта с порталом Юга.ру связался человек, который представился Олегом и сказал, что он друг Вячеслава Пономарёва. По его словам, отец Ахеджака постоянно менял показания во время опознания преступников и путался в них. Кроме того, он узнал Пономарёва по фотографии 14-летней давности:
«Дедушка опознал по типу лица и залысинам. Сначала сказал, что они без кепок, потом — в кепках. Что интересно, нападение совершила группа людей, человек пять. По материалам дела остальные, кого не поймали, были в масках и перчатках. А эти двое якобы всё [с себя] сняли».
По данным собеседника, следователи подделали отпечатки, которые нашли на пианино, а остальные следы снимать не стали, хотя даже судья задавал вопрос следствию, почему криминалисты не исследовали отпечатки на ноже или сейфе.
Также Олег рассказал, что Пономарёв много лет работал прорабом в семье Ахеджака.
«Следствие даже не доказало, что они [осуждённые] знакомы между собой. В ночь нападения Вячеслав был дома с женой и детьми, но якобы семья — заинтересованные люди, поэтому их показания не учли, — резюмировал Олег и добавил, что у Кононенко было алиби. — Второй осужденный был в гостях у тещи за 200 км от дома Ахеджака. Якобы он посреди ночи сорвался, а потом вернулся, потому что его отсутствия никто не заметил».
По его данным, изначально в материалах дела было указано, что из сейфа похитили 360 тыс. рублей. Однако затем отец Ахеджака изменил показания и сообщил о сумме в 5 млн рублей. Судья попросила подтвердить эти деньги документами, однако сделано это не было. В итоге эту сумму убрали из дела.
Адвокаты осужденного планируют обжаловать приговор.
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