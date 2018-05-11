Что известно о нападении на семью бывшего вице-губернатора Кубани Ахеджака и убийстве его матери. Главное

Ночью 9 мая в ауле Псейтук Республики Адыгея напали на дом родителей бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака. Мать погибла от ножевых ранений, отец и сестра Ахеджака находятся в тяжелом состоянии. Юга.ру собрали все, что известно о преступлении к текущему моменту.

Впервые сообщение о нападении появилось в 15:52 10 мая в телеграм-канале «Le petite Парижск». По его данным, были убиты мать, сестра и дочь Ахеджака, а отца ранили. Позже в канале появилось обновление: дочь оказалась жива.

Местные жители рассказали порталу Юга.ру, что после нападения погибла 79‑летняя мать Луиза, а 81-летний отец Мурата Ахеджаха Казбек и 49‑летняя Зарема (дочь Казбека) находятся в больнице. По данным источника, родители бывшего вице-губернатора жили в Краснодаре, а дом в Адыгее пустовал. Они приехали туда на выходные.

На место убийства вскоре выехали глава Адыгеи Мурат Кумпилов, министр внутренних дел республики Владимир Алай, руководитель следственного управления СКР по региону Александр Глущенко и главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по Адыгее Сергей Дрокин. Кумпилов выразил соболезнования родным и близким погибшей и взял расследование под личный контроль. Соболезнования выразил также и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Позже следственный отдел по Тахтамукайскому району возбудил уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 (Убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4. ст. 162 (Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью).

Источник портала Юга.ру в следственных органах предположил, что преступление совершили из корыстных целей — в доме было все перевернуто. Многие СМИ упоминают более 70 квартир, находящихся в собственности Казбека Ахеджака. Расследование о недвижимости, принадлежащей отцу вице-губернатора, в 2011 году провела «Экологическая вахта по Северному Кавказу» — организация выяснила, что Казбек Ахеджак инвестировал в строительство элитного ЖК «Чистые пруды» в Краснодаре на месте зеленой зоны, после в собственности у него был целый подъезд. По данным «Комсомольской правды», недавно мужчина продал несколько квартир.

Эту же версию поддерживает председатель Краснодарской краевой общественной организации «Адыгэ Хасэ» Аскер Сохт. В комментарии изданию «Федерал Пресс» он отметил, что в Адыгее в связи с миграцией в регион жителей Дальнего Востока, Сибири и Востока Украины возросло число квартирных краж. «Аул Псейтук ранее был спокойным местом, где все друг друга знали, а число преступлений было низко. Поэтому я думаю, что преступление совершено кем-то из приезжих, а в его основе лежали корыстные цели. Возможно, нападавшие знали, что это семья не бедная. У нас в районе это нападение связывают с криминальным разбоем, который стал массовым явлением. Иного здесь быть не может», — сказал он.

Очевидцы рассказали, что отца и сестру Ахеджака обнаружили ранеными и связанными — они пролежали так много часов. По данным телеканала «Кубань 24», их нашла родственница. Она в течение суток пыталась дозвониться отцу и матери Ахеджака, а утром 10 мая приехала в дом и нашла избитых родственников.

Соседи считают, что на семью напали не жители аула. Они полагают, что налетчики пришли со стороны реки, прошли через поле и добрались до дома, оставшись незамеченными. По неподтвержденным данным, нападавших было четверо.

По данным на 11 мая, отец и сестра Ахеджака находятся в краевой клинической больнице № 1 им. Очаповского в Краснодаре. По словам вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, они пребывают в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам искусственного дыхания и не говорят.

Сестра Мурата Ахеджака Саида, которая нашла родственников после нападения, рассказала «Живой Кубани», что состояние ее отца и сестры улучшилось, но Казбек до сих пор в тяжелом состоянии. С ним работали следователи, но узнать никаких подробностей не удалось. Прощание с Луизой Ахеджак состоялось 12 мая. Похороны прошли по адыгским традициям на кладбище в ауле Псейтук. Тело женщины захоронили рядом с могилой сына, который умер в 2010 году.

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Мурат Ахеджак родился в ауле Псейтук 18 июля 1962 года. В администрации губернатора Александра Ткачева Ахеджак курировал взаимодействие исполнительной власти с силовым блоком края, политическими партиями, общественными организациями и средствами массовой информации, отвечал за кадровый состав глав районных администраций и проведение выборов. Имя вице-губернатора связывали со скандалом после массового убийства в станице Кущевской: Ахеджаку по должности поступало большинство жалоб о банде Цапка, и подписи его подчиненных стоят на ответах от властей. Ахеджак умер в декабре 2010 года в одной из немецких клиник из-за сердечного приступа. Его похоронили на кладбище в Псейтуке.