В Адыгее убили мать бывшего вице-губернатора Кубани Ахеджака и ранили его родных

В Адыгее выясняют обстоятельства убийства, которое было совершено ночью 10 мая в ауле Псейтук

Как отмечают местные жители, в доме, который принадлежал родителям бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака, обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. Очевидцы сообщают, что, предположительно, убита мать Мурата Ахеджака.

«Отец Мурата Ахеджаха и сестра сейчас в больнице. Мужчина в крайне тяжелом состоянии», — рассказали порталу Юга.ру местные жители.

Источник Юга.ру отмечает, что родители Мурата Ахеджака давно жили в Краснодаре, в Псейтуке у них был дом, который давно пустовал, туда они решили приехать на выходные дни.

Следователи подтвердили информацию о поступлении сообщения о происшествии в ауле Псейтук, однако официальных данных по этому поводу нет. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщали Юга.ру, в администрации губернатора Александра Ткачева Ахеджак курировал взаимодействие исполнительной власти с силовым блоком края, политическими партиями, общественными организациями и средствами массовой информации, отвечал за кадровый состав глав районных администраций и проведение выборов. Вице-губернатор умер в декабре 2010 года в одной из немецких клиник из-за сердечного приступа.