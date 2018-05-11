Вице-губернатор Кубани рассказала о состоянии госпитализированных членов семьи Ахеджака

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова рассказала о состоянии здоровья пострадавших от нападения членов семьи Мурата Ахеджака

По словам Миньковой, отец и сестра бывшего вице-губернатора находятся в краевой клинической больнице № 1 им. Очаповского.

«На машине скорой помощи мы привезли отца бывшего вице-губернатора и его сестру. Оба они сейчас находятся в тяжелом состоянии, заинтубированы», — сказала Минькова.

Вице-губернатор уточнила, что пострадавшие сейчас подключены к аппаратам искусственного дыхания и не говорят.

«Наши врачи им окажут максимальное лечение в реанимационном отделении», — цитирует Минькову «Федерал Пресс».