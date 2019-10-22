Обвиняемые в нападении на семью Ахеджака не признали вину

Следственный комитет России 22 октября сообщил, что обвиняемые по делу о нападении на семью бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака не признали вину

В ночь на 9 мая 2018 года в ауле Псейтук Тахтамукайского района произошло нападение на дом семьи бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака. В результате погибла его мать, а отца и сестру в тяжелом состоянии доставили в больницу. Позже в поселке Яблоновском задержали двоих подозреваемых в нападении. Ими оказались ранее судимые жители Краснодарского края Сергей Пономарев и Иван Кононенко.

Следственный комитет России 22 октября заявил, что расследование против Пономарева и Кононенко завершили, однако они не признали своей вины. Напомним, против мужчин возбудили уголовное дело по двум статьям : п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство из корыстных побуждений).

Однако накануне им предъявили обвинение только по одной статье : п. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой с незаконным проникновением в жилище, совершенный группой лиц). Об обвинении по ст. 105 в релизе Генпрокуратуры России ничего не сказано , однако отмечается, что «расследование уголовного дела в отношении других участников преступной группы продолжается».

Следственный комитет также ничего не сказал об убийстве матери Ахеджака .

«В результате нападения находившимся в доме были причинены телесные повреждения различной степени тяжести», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что причастность мужчин полностью подтвердили доказательствами и заключениями экспертиз. Например, на месте происшествия следствие нашло следы пальцев рук обвиняемых, принадлежность которых подтвердили заключения дактилоскопических судебных экспертиз. Кроме того, потерпевшие опознали Пономарева и Кононенко.