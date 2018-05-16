В Адыгее задержали подозреваемых в убийстве матери бывшего вице-губернатора Кубани

Адыгея

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В поселке Яблоновском задержали двоих жителей Краснодара, подозреваемых в нападении на дом в ауле Псейтук и убийстве Луизы Ахеджак

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Факт задержания Юга.ру подтвердил источник в СКР по Адыгее. По имеющейся у Юга.ру информации, руководитель следственного управления Александр Глущенко выехал на место задержания.

Как сообщают «Кубанские новости», задержаны 50-летний Сергей Пономарев и 34-летний Иван Кононенко, оба они ранее судимы. Мужчины имеют краснодарскую прописку. Сейчас задержанные помещены в изолятор временного содержания Тахтамукайского района.

Как сообщили Юга.ру, в ауле Псейтук убили мать бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака, отец и сестра в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

По факту разбойного нападения и убийства возбуждены уголовные дела, расследованием занимаются следователи отдела по особо важным делам. Также известно, что дело находится на контроле главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Следственный комитет Убийство

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