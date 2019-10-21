Дело о нападении на семью бывшего вице-губернатора Кубани Ахеджака направили в суд. В убийстве его матери пока никого не обвинили

Завершено расследование по делу о разбойном нападении на семью бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака в адыгейском ауле Псейтук

15 мая в поселке Яблоновском задержали двоих подозреваемых в нападении. Ими оказались жители Краснодарского края 50-летний (на тот момент — прим.) Сергей Пономарев и 34-летний Иван Кононенко, оба ранее судимы.

Нападение произошло в ауле Псейтук Тахтамукайского района в ночь на 9 мая 2018 года. В результате погибла мать бывшего вице-губернатора, а отец и сестра в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

По данным следствия, они напали на находившихся в доме спящих людей, связали их, вскрыли сейф, обыскали дом и скрылись, похитив деньги и имущество на сумму около 5,5 млн рублей.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по двум статьям: п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство из корыстных побуждений). Расследованием занималось Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу. Туда дело забрали из следственного отдела по Тахтамукайскому району.

21 октября пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что замглавы ведомства Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении двух жителей Краснодарского края по п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Нападение в целях хищения чужого имущества в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище). Дело направлено для рассмотрения в Тахтамукайский районный суд. Обвиняемые находятся под стражей.

Об обвинении по статье 105-й в релизе ничего не сказано, однако отмечается, что «расследование уголовного дела в отношении других участников преступной группы продолжается». Ранее про других участников преступной группы ничего не было известно, следствие не комментировало обстоятельства дела и ход расследования с мая 2018-го.