Гидрометцентр: на Черноморском побережье скорость ветра превысит 25 м/с, но это нормально

Краснодарский край

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15 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об усилении ветра в Краснодарском крае

Напомним, понижение температуры и сильный ветер на Кубани зафиксировали 11 марта. Тогда в Новороссийске порывы достигали 35 м/с, из-за этого режим повышенной готовности ввели в городе-герое, а также в Геленджике. Из-за урагана ограничили движение между этими двумя городами. В Краснодаре в тот же день началась метель.

В выходные на Кубани стало теплее, а ветер утих. По данным кубанского гидрометцентра, в начале новой недели в регионе ожидается 8-13 °С. При этом вечером 15 марта на участке от Анапы до Геленджика порывы ветра усилятся до 12-14 м/с.

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15 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сильном ветре в некоторых субъектах РФ в ближайшие дни. По его словам, усиление до 16-28 м/с прогнозируют в том числе в регионах Южного федерального округа. На Черноморском побережье порывы ветра могут превышать 25 м/с.

Специалист отметил агентству ТАСС, что это типичная ситуация:

«Если говорить на бытовом уровне, то это борьба весеннего и зимнего режима. Меняется циркуляция, потому в течение и марта, и апреля очень часто будет такая ситуация».

Чтобы узнать, какой будет весна на Кубани, журналист портала Юга.ру в течение месяца вёл дневник наблюдений за погодой и сверялся с календарем народных праздников и многочисленных примет. Прогноз получился неутешительным.

Анапа Геленджик Новороссийск Погода

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