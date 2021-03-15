Напомним, понижение температуры и сильный ветер на Кубани зафиксировали 11 марта. Тогда в Новороссийске порывы достигали 35 м/с, из-за этого режим повышенной готовности ввели в городе-герое, а также в Геленджике. Из-за урагана ограничили движение между этими двумя городами. В Краснодаре в тот же день началась метель.

В выходные на Кубани стало теплее, а ветер утих. По данным кубанского гидрометцентра, в начале новой недели в регионе ожидается 8-13 °С. При этом вечером 15 марта на участке от Анапы до Геленджика порывы ветра усилятся до 12-14 м/с.