Двухметровые волны и -8 °С. В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Как писали Юга.ру, в Новороссийске начался ураган. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ветер до 35 м/с продержится до утра 12 марта. Температура воздуха в это время опустится до -8...-6 °С. Ожидается обледенение судов и причалов.

В инстаграме мэрии Новороссийска добавили, что высота волн может достигать 1,5-2,5 метра. Прогнозируется налипание мокрого снега, гололед на деревьях и проводах, снежный накат и метель. В администрации добавили, что следует подготовиться к возможному отключению электричества.

Также 11 марта власти города ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Он действует для органов управления и сил Единой системы предупреждения и ликвидации ЧС.