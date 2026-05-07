В Анапе, Новороссийске, и Сочи 9 мая парковки станут бесплатными. Краснодар в список не вошел

Пресс-служба мэрии Анапы сообщила , что с 9 по 11 мая муниципальные парковки курорта будут бесплатными. Такую же льготу ввели и власти Сочи. Также в администрации Новороссийска рассказали , что в честь Дня Победы бесплатными станут 10 муниципальных парковок, расположенных преимущественно в центре города. В перечень вошли участки на улицах Леднева, Коммунистической, Жуковского, Козлова, Карла Маркса, Новороссийской Республики, Губернского, Советов, Сипягина, а также на Анапском шоссе.

При этом в Центре мониторинга дорожного движения и транспорта Краснодара сообщили корреспонденту «Утреннего Юга», что в этом году отменять плату за парковку с 9 по 11 мая в городе не будут.

Отметим, что в 2025 году на День Победы парковки в краевом центре были бесплатными. Однако на зимних каникулах город тоже не поддержал инициативу Сочи и Анапы по введению бесплатных праздничных стоянок.