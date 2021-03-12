В Новороссийске во время урагана ребенка высадили из маршрутки и отказались везти дальше

Напомним, накануне в Новороссийске начался ураган, грузовикам запретили ездить между Новороссийском и Геленджиком. Позже в обоих городах ввели режим повышенной готовности из-за непогоды, а школьникам разрешили остаться дома.

Глава Новороссийска Игорь Дяченко 12 марта в своем инстаграме рассказал, что вчера диспетчерам пожаловались на водителя маршрута № 15А компании «ЮгСервис». Ребенок, который ехал в машрутке, оплатил проезд, однако водитель высадил его на остановке «Центральный рынок» и заявил, что дальше не поедет.

Ребенку пришлось пешком в ураган добираться до дома «на Мефодиевке». По словам Дяченко, по его поручению водителя уже уволили. Отметим, что согласно сервису Google.Maps, от остановки «Центральный рынок» до Мефодиевки около 5 км. При этом маршрут 15А должен заезжать в район улицы Мефодиевской.