В Новороссийске во время урагана ребенка высадили из маршрутки и отказались везти дальше

Краснодарский край

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Мэр Новороссийска 12 марта заявил, что поручил уволить водителя маршрутки, который высадил ребенка в ураган

Напомним, накануне в Новороссийске начался ураган, грузовикам запретили ездить между Новороссийском и Геленджиком. Позже в обоих городах ввели режим повышенной готовности из-за непогоды, а школьникам разрешили остаться дома.

Глава Новороссийска Игорь Дяченко 12 марта в своем инстаграме рассказал, что вчера диспетчерам пожаловались на водителя маршрута № 15А компании «ЮгСервис». Ребенок, который ехал в машрутке, оплатил проезд, однако водитель высадил его на остановке «Центральный рынок» и заявил, что дальше не поедет. 

Ребенку пришлось пешком в ураган добираться до дома «на Мефодиевке». По словам Дяченко, по его поручению водителя уже уволили. Отметим, что согласно сервису Google.Maps, от остановки «Центральный рынок» до Мефодиевки около 5 км. При этом маршрут 15А должен заезжать в район улицы Мефодиевской.

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В Новороссийске во время урагана ребенка высадили из маршрутки и отказались везти дальше
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