Из-за урагана между Новороссийском и Геленджиком запретили ездить грузовикам

Ранее Юга.ру писали о том, что в Новороссийске начался ураган. В городе в течение дня прогнозируют ветер до 32 м/с, обледенение судов, сильные волны и ухудшение видимости. По данным регионального управления МЧС, такая погода продлится до завтрашнего утра.

Из-за сильного ветра на участке между Геленджиком и Новороссийском ввели ограничения. На трассе М4 временно нельзя ездить грузовым машинам, в том числе малому грузовому транспорту с большой парусностью. В краевом ГИБДД порталу Юга.ру пояснили, что таковыми являются, например, «Газели» с тентом. На участке работают шесть инспекторов ДПС, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кроме того, водителям порекомендовали воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

Ураганный ветер — нередкое явление в этих приморских городах. В марте 2020 года полиция тоже просила жителей Новороссийска не выезжать за пределы города из-за ухудшения погоды. А в феврале 2012 года по дороге в Новороссийск ветер скоростью 40 м/с дня опрокинул 15 фур.