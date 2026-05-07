Кубанский художник покончил с собой в тюрьме. Он получил срок за осквернение георгиевской ленты и военные фейки
В колонии Хадыженска умер кубанский художник Владимир Яроцкий*
7 мая телеграм-канал «Политзек-Инфо» сообщил, что в ИК-9 Хадыженска в Краснодарском крае погиб 41-летний кубанский художник Владимир Яроцкий*. По официальной версии, он совершил самоубийство.
Владимир Яроцкий* выступал против СВО. В декабре 2023 года его приговорили к полутора годам колонии по обвинению в осквернении символа воинской славы (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Из приговора суда следует, что Яроцкий* разместил на странице во «ВКонтакте» изображение мужского полового органа с завязанной на нем георгиевской лентой.
Позже приговор отменили и направили на новое рассмотрение. Тогда же художника признали политзаключенным.
В мае 2025-го Владимира Яроцкого* ждал еще один суд. На этот раз мужчину признали виновным в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Поводом стал пост от сентября 2022 года, в котором Яроцкий* разместил недостоверную информацию о количестве погибших и пропавших без вести российских военнослужащих на территории Украины.
Тогда же суд установил виновность художника по делу об осквернении символа воинской славы. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в колонии общего режима.
До этого Яроцкий* был судим за публичные призывы к экстремистской деятельности, а также привлекался к административной ответственности, в том числе за пропаганду нацистской символики.
По данным паблика, кубанский художник неоднократно жаловался на давление со стороны администрации колонии.
* — Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга