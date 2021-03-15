В Краснодаре будет солнечно и 15 °С

15 марта в Краснодаре ожидается ясная и теплая погода

По данным сервиса «Яндекс. Погода», сегодня утром в Краснодаре 0 °С. Это на 11 °С ниже климатической нормы. Ветер легкий — 2,4 м/с, с порывами до 4,4 м/c. Днем без осадков, воздух прогреется до 13-15 °С. Ветер 5-10 м/с.

В целом по краю 15 марта будет ясно. Утром местами возможен туман, гололед, изморозь. Ветер 4-9 м/с, днем порывы могут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха днем 8-13 °С, в южной половине края — 12-17 °С.

На Черноморском побережье также без осадков. Ветер 6-11 м/с, вечером на участке Анапа — Геленджик порывы усилятся до 12-14 м/с. Температура воздуха днем 12-17 °С.