5 мая Росстат опубликовал данные о распределении среднедушевых денежных доходов жителей Краснодарского края за 2025 год. Согласно статистике, к группе с самым высоким заработком — свыше 60 тыс. рублей — относится почти половина населения региона: 47,2%. Однако оборотная сторона того же распределения показывает: больше половины населения края — 52,8% — живет на доход ниже этой отметки.

Полное распределение по доходам выглядит так:

0,3% кубанцев получают менее 7 тыс. рублей в месяц;

1% получает от 7 до 10 тыс. рублей;

2,4% — от 10 до 14 тыс. рублей;

4,4% — от 14 до 19 тыс. рублей;

9% — от 19 до 27 тыс. рублей;

21,2% — от 27 до 45 тыс. рублей;

14,5% — от 45 до 60 тыс. рублей.

Таким образом, у 8,1% кубанцев — то есть почти у каждого 12-го жителя региона — ежемесячный среднедушевой доход не превышает 19 тыс. рублей и оказывается ниже регионального прожиточного минимума, который в 2026 году составил 19 817 рублей для трудоспособного населения.

30 апреля аналитический проект «Если быть точным» обратил внимание на любопытный сюжет: в марте Росстат опубликовал и почти сразу удалил оценку неравенства в России за 2025 год. Авторы проекта тогда самостоятельно восстановили цифру — коэффициент Джини составил 0,419. 29 апреля ведомство опубликовало обновленную официальную оценку: 0,422. Это самый высокий уровень неравенства за всю историю современных наблюдений Росстата (с 1995 года) — он повторил рекорд 2007 года, который держался почти 20 лет, и оказался даже выше показателей кризиса конца 1990-х годов.

Коэффициент Джини — общепринятый в мировой экономике индикатор имущественного расслоения общества. Он показывает, насколько распределение доходов в стране отклоняется от идеального равенства, и принимает значения от 0 до 1: ноль означал бы, что все жители получают абсолютно одинаковый доход, а единица — что все деньги сконцентрированы в руках одного человека. Чем выше показатель, тем сильнее разрыв между богатыми и бедными. Для сравнения: в Скандинавии индекс Джини держится в районе 0,25–0,28, в большинстве стран Евросоюза — на уровне 0,3, в США — около 0,4.