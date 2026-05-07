В Краснодаре состоится бал в стиле XIX века в поддержку женщин, столкнувшихся с онкологией

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншоты фото из соцсетей движения «Ловлю эмоции»
    © Скриншоты фото из соцсетей движения «Ловлю эмоции»

Краснодарское движение «Ловлю эмоции» устраивает бал в честь дня рождения. Все вырученные средства пойдут на поддержку женщин, болеющих раком (16+)

Создательница краснодарского движения «Ловлю эмоции» Тина Рудометкина анонсировала на 17 мая бал. Он пройдет по случаю дня рождения сообщества.

В Краснодаре движение «Ловлю эмоции» появилось в 2019 году, хотя в некоторых других городах оно уже существовало. Его основала Тина Рудометкина, которая сама в 2018 году столкнулась с раком. В сообществе девушки, которые пережили или переживают борьбу с онкологией, поддерживают и вдохновляют друг друга. По состоянию на 2024 год в движении состояли 250 женщин разного возраста.

Сообщество устраивает различные мероприятия для своих подопечных: мастер-классы, завтраки, танцевальные вечера, выставки и многое другое.

В программе:

  • выступление специального гостя;
  • мастер-класс по историческим танцам;
  • выступления приглашенных артистов;
  • лекция об истории бального этикета;
  • фотозона и профессиональные фотографы;
  • благотворительный аукцион;
  • выбор короля и королевы бала.

В Краснодаре онкобольные ночами стоят в очереди в диспансер:

Организаторы просят соблюдать дресс-код: приветствуются образы XIX века, однако также подойдут вечерние платья для женщин и удобная обувь на низком каблуке или плоской подошве, а для мужчин — рубашка и брюки.

Все собранные средства пойдут на организацию реабилитационных мероприятий для женщин, которые сейчас проходят лечение или восстанавливаются после болезни.

Бал состоится 17 мая в 13:00 на улице Красных Партизан, 385. Стоимость билета — 1500 рублей. Подробности можно уточнить по телефону +7 (988) 342-01-49 (Тина).

Как писали Юга.ру, 10 мая в Краснодаре пройдет встреча разговорного английского клуба, где участники обсудят город и край.

Афиша Благотворительность Город Здоровье Краснодар отдых Развлечения События

Новости

В Краснодаре состоится бал в стиле XIX века в поддержку женщин, столкнувшихся с онкологией
В Анапе, Новороссийске, и Сочи 9 мая парковки станут бесплатными. Краснодар в список не вошел
На пятом фестивале «Мир Шум Май» в Краснодаре выступят «Карнегия» и «Жарок»
Кубанский художник покончил с собой в тюрьме. Он получил срок за осквернение георгиевской ленты и военные фейки
Врач из Краснодара отправилась в Африку лечить местных жителей и спасать новорожденных детей
Фестиваль «Лестница в небо» в Краснодаре отменили из-за «осложнившейся обстановки в крае»

Лента новостей

Эхо депортации
Вчера, 12:50
Эхо депортации
Как живут черкесские диаспоры в Израиле и Иордании
«Генеральная репетиция лета»
Сегодня, 15:19
«Генеральная репетиция лета»
На майские праздники в Краснодарский край придет 24-градусная жара
Краснодарский край — в лидерах патриотических расходов
Сегодня, 10:29
Краснодарский край — в лидерах патриотических расходов
Регион потратит на День Победы 31 млн рублей

Реклама на сайте