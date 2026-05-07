В Краснодаре состоится бал в стиле XIX века в поддержку женщин, столкнувшихся с онкологией

Краснодарское движение «Ловлю эмоции» устраивает бал в честь дня рождения. Все вырученные средства пойдут на поддержку женщин, болеющих раком (16+)

В Краснодаре движение «Ловлю эмоции» появилось в 2019 году, хотя в некоторых других городах оно уже существовало. Его основала Тина Рудометкина, которая сама в 2018 году столкнулась с раком. В сообществе девушки, которые пережили или переживают борьбу с онкологией, поддерживают и вдохновляют друг друга. По состоянию на 2024 год в движении состояли 250 женщин разного возраста. Сообщество устраивает различные мероприятия для своих подопечных: мастер-классы, завтраки, танцевальные вечера, выставки и многое другое.

Создательница краснодарского движения «Ловлю эмоции» Тина Рудометкина анонсировала на 17 мая бал. Он пройдет по случаю дня рождения сообщества.

Организаторы просят соблюдать дресс-код: приветствуются образы XIX века, однако также подойдут вечерние платья для женщин и удобная обувь на низком каблуке или плоской подошве, а для мужчин — рубашка и брюки.

Все собранные средства пойдут на организацию реабилитационных мероприятий для женщин, которые сейчас проходят лечение или восстанавливаются после болезни.

Бал состоится 17 мая в 13:00 на улице Красных Партизан, 385. Стоимость билета — 1500 рублей. Подробности можно уточнить по телефону +7 (988) 342-01-49 (Тина).