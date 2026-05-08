В Краснодаре пройдет читка пьесы «Водоворот событий»

  © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
Клуб «Аврора читает» приглашает послушать и обсудить иронически-апокалиптическую пьесу (18+)

Клуб читок современной драмы «Аврора читает» анонсировал на 14 мая читку иронически-апокалиптической пьесы Исмаила Имана «Водоворот событий». Азербайджанский драматург написал ее в 2025 году и получил за произведение диплом конкурса «Исходное событие — XXI век».

Действие происходит в наше время. Несколько героев постоянно попадают в странные ситуации. Они уже к этому привыкли, но стараются рационализировать мир вокруг.

«Будет смешно и страшно, местами цинично, местами невыносимо — особенно если вы не любите черный юмор. А если вы не боитесь черного юмора и жестких тем, если готовы с нами переживать, смеяться защитным смехом и поговорить о современности — то ждем вас на читке», — приглашают организаторы.

Читка пьесы со зрителями пройдет 14 мая в 19:00 на улице Коммунаров, 268Д (театр «Шардам»). Вход — 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

