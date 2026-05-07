На пятом фестивале «Мир Шум Май» в Краснодаре выступят «Карнегия» и «Жарок»

  • Группа «Ленина 99» в баре «Погружение» (Новороссийск), 22 ноября 2025 © Фото Григория Андреади
Фестиваль «Мир Шум Май» на заводе ЗИП соберет 10 независимых музыкальных проектов (18+)

16 мая у скейт-рампы арт-пространства «Подполье» фестиваль «Мир Шум Май» соберет десяток интересных представителей современной независимой сцены. Лайнап объединит музыку разных форматов — от диджеев до полноценных групп с живыми выступлениями.

Хедлайнерами станут два больших коллектива. Из Москвы приедет группа «Карнегия», исполняющая DIY-музыку на стыке шугейза и слоукора. Их поддержит инди-команда из Санкт-Петербурга — «Жарок». Помимо этого, в лайнапе заявлен Евтела — не менее заметный музыкальный экспериментатор, который выступит с секретным гостем.

Несмотря на наличие крупных имен, основной сутью мероприятия остается поддержка независимой локальной сцены. В этот вечер можно будет услышать множество артистов из Краснодарского края: «Ленина 99», «сёрф клуб 2007», echosalute, Mega Sega Drive Club, а также диджей-сеты от cat gray eyes и everfog.

  • Группа «Кэмл» на Paprika Loves: Krasnodar © Фото Яны Любавиной
  • Барабанщик группы «сёрф клуб 2007» и сольный исполнитель Сёма Овдиенко © Фото Яны Любавиной
Мероприятие начнется 16 мая в 17:00 в Краснодаре по адресу: Зиповская, 5В, лит. Ц. Билеты — от 800 ₽.

Кухню и напитки на фестивале организует бар «Трубадур». Часть вырученных средств по традиции направят в фонд помощи животным «Краснодог».

«Мир Шум Май» — фестиваль независимой музыкальной сцены, который ежегодно проходит в Краснодаре. В этот раз мероприятие станет юбилейным — пятым. Организатором выступает местный букинг «Форма Шума», который не первый раз привозит на юг крупных артистов.

Несколько месяцев назад они совместно с интернет-журналом Paprika Magazine организовали большой ивент Paprika Loves: Krasnodar, который также объединил множество интересных исполнителей на одной сцене. Подобные вечера уникальны не только концепцией «минута славы для молодых музыкантов», но и за счет масштабов и количества зрителей. Благодаря таким событиям локальные альтернативные сцены могут развиваться и расти.

