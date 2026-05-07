На пятом фестивале «Мир Шум Май» в Краснодаре выступят «Карнегия» и «Жарок»

16 мая у скейт-рампы арт-пространства «Подполье» фестиваль «Мир Шум Май» соберет десяток интересных представителей современной независимой сцены. Лайнап объединит музыку разных форматов — от диджеев до полноценных групп с живыми выступлениями.

Хедлайнерами станут два больших коллектива. Из Москвы приедет группа «Карнегия», исполняющая DIY-музыку на стыке шугейза и слоукора. Их поддержит инди-команда из Санкт-Петербурга — «Жарок». Помимо этого, в лайнапе заявлен Евтела — не менее заметный музыкальный экспериментатор, который выступит с секретным гостем.

Несмотря на наличие крупных имен, основной сутью мероприятия остается поддержка независимой локальной сцены. В этот вечер можно будет услышать множество артистов из Краснодарского края: «Ленина 99», «сёрф клуб 2007», echosalute, Mega Sega Drive Club, а также диджей-сеты от cat gray eyes и everfog.