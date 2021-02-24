Весна на Кубани будет холодной и дождливой. Все народные приметы говорят об этом

Чтобы узнать погоду на предстоящие недели и даже месяцы, необязательно заходить в интернет или звонить в гидрометцентр. Наши предки веками предсказывали погоду, ориентируясь на приметы в определенные дни года.

Юга.ру решили воспользоваться дедовским методом. Целый месяц журналист Виктор Дереза вел дневник наблюдений за погодой и сверялся с календарем народных праздников и многочисленных примет. Прогноз получился неутешительным.

24 января Феодосий, или Федосей Весняк Наши предки заметили, что, «коли на Федосея тепло, дело на раннюю весну пошло». Также считалось, что теплый Федосеев день предвещает дождливую весну .



Как было в этом году. Тепло, + 5 °C. Аргумент в пользу ранней, но дождливой весны.

2 февраля Ефимий, или Ефим-Обломи-Сын Считалось, что, если в этот день в полдень светит солнце, весна будет ранней. Сильный ветер считался предвестником сырого года . Как было в этом году. В обед пасмурно, ветер довольно свежий — около 8 м/с.

6 февраля Аксинья Полузимница, или Аксинья Весноуказательница В этот день на Руси считали, что наступал перелом зимы. Наши предки верили: какая погода в этот день, такой будет и весна. Если на Аксинью ясно и греет солнце, значит и весна будет красной . Метель в этот день предвещает позднюю весну.



Как было в этом году. Небольшой мороз: -1 °C, снег. Сильной метели хоть и не было, но то, что было, ранней весны точно не сулит.

12 февраля День трех святителей — Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Наши предки верили, коль в этот день ветер понесся — быть сырому году . Как было в этом году. Не хочется пугать, но в этот день поднялся до 10 м/с.

14 февраля Трифонов день Если на Трифона идет снег, весна будет дождливая . Если в этот день начнутся холода — весна будет поздняя и холодная. Если на Трифона тепло, ближайшие месяцы тоже будет теплыми. Если холодно — холодными. День снежный — к дождливой весне.



Как было в этом году. С утра шел снег, мороз -2 °C, а затем температура падала в течение нескольких дней. Что это обещает? Похоже, холодную и дождливую весну.

15 февраля Сретение

Считалось очень важным для предсказания погоды днем. Какова погода на Сретение, такова и весна . Если в этот день оттепель, весна будет ранней и теплой. Мороз же предвещает холодную весну. «На Сретение снежок — весной дожжок».



Как было в этом году. Мороз до -6 °C, пасмурное небо и снег. Опять все к тому, что весна будет дождливой и холодной.

21 февраля Захарий Серповидец Наши предки заметили, чем холоднее последние дни февраля, тем теплее погода в марте. «Если на Захария ударят морозы, то весна будет бурной и теплой» .



Как было в этом году. Температура около +2 °C. Такими темпами предстоящая весна не будет ни бурной, ни теплой.

24 февраля Власьев или Велесов день

«Пролил Влас масла на дороги — пора зиме убирать ноги». Считается, что, чем холоднее в последнюю неделю февраля, тем теплее будет март . Что говорит прогноз погоды на ближайшие дни? Синоптики обещают несколько дней с переменной облачностью и небольшими осадками, с перепадами температуры от -10 °C до + 10 °C.