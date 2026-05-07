«Генеральная репетиция лета». На майские праздники в Краснодарский край придет 24-градусная жара

Синоптики рассказали, что к концу майских праздников в Краснодаре и Сочи воздух прогреется до 24 °C

4 мая синоптики «Яндекс Погоды» сообщили, что после аномально холодного начала мая, когда температура воздуха в Краснодарском крае была на 10–15 °C ниже климатической нормы, регион накроет волна тепла. Столбики термометров начнут расти к концу праздников в честь Дня Победы.

Синоптик Михаил Леус отметил, что в ближайшие дни погоду в Краснодаре будет определять западный антициклон. Он разгонит облака и прекратит дожди. По данным метеорологов, в столице Кубани пик тепла придется на 8–11 мая, когда воздух прогреется до 22–24 °C и выше.