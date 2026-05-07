«Генеральная репетиция лета». На майские праздники в Краснодарский край придет 24-градусная жара
4 мая синоптики «Яндекс Погоды» сообщили, что после аномально холодного начала мая, когда температура воздуха в Краснодарском крае была на 10–15 °C ниже климатической нормы, регион накроет волна тепла. Столбики термометров начнут расти к концу праздников в честь Дня Победы.
Синоптик Михаил Леус отметил, что в ближайшие дни погоду в Краснодаре будет определять западный антициклон. Он разгонит облака и прекратит дожди. По данным метеорологов, в столице Кубани пик тепла придется на 8–11 мая, когда воздух прогреется до 22–24 °C и выше.
Как передает телеграм-канал «Погода в Сочи», к выходным на курорте тоже потеплеет до +24 °C. При этом морской ветер не даст развиться сильной жаре.
«Генеральная репетиция лета. В это воскресенье, 10 мая, южные регионы страны окончательно прощаются с весенней робостью. Мы выходим на стабильный и приятный температурный режим», — сказано в сообщении.
Синоптики предупредили, что, несмотря на общее потепление, в выходные на востоке Краснодарского края ожидаются дожди. Также ночи в регионе пока будут прохладными — от 6 °C в Краснодаре и до 13–17 °C на побережье.
С 12 мая в регионе ожидается небольшое снижение температуры до 19–22 °C и возвращение кратковременных грозовых дождей.
