В выходные воздух прогреется на Кубани до 15 °С

Краснодарский край

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С 13 по 15 марта в Краснодарском крае ожидается потепление

Днем в субботу в Краснодарском крае ожидается 2-7 °С, в юго-восточных районах 0-5 °С, в районе Анапа — Геленджик 5-10 °С. Местами пройдут слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер 6-11 м/с, в Анапе порывы 12-14 м/с.

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В ночь на 14 и 15 марта столбики термометров покажут -5...0 °С, в районе Геленджика и Анапы будет от 0 до 7 °С. Днем в крае прогнозируют 6-11 °С, в некоторых городах черноморского побережья воздух прогреется до 15 °С. Будет облачно, в воскресенье преимущественно без осадков. В понедельник возможен слабый дождь. Ветер 6-11 м/с.

Анапа Геленджик Погода

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