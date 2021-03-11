В Геленджике из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. Школьникам разрешили остаться дома

Режим повышенной готовности начал действовать сегодня в 18:00 и продлится до 9:00 15 марта. Его ввели из-за сильного ухудшения погоды.

Все экстренные службы города мобилизовали, они готовы действовать в рамках режима, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Школьникам разрешили посещать образовательные учреждения по решению родителей. Местных жителей попросили не пользоваться личным автотранспортом.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске начался ураган и грузовикам запретили ездить между Новороссийском и Геленджиком. Позже в городе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды.