В Геленджике из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. Школьникам разрешили остаться дома

Краснодарский край

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В Геленджике вечером 11 марта ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Режим повышенной готовности начал действовать сегодня в 18:00 и продлится до 9:00 15 марта. Его ввели из-за сильного ухудшения погоды. 

Все экстренные службы города мобилизовали, они готовы действовать в рамках режима, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Школьникам разрешили посещать образовательные учреждения по решению родителей. Местных жителей попросили не пользоваться личным автотранспортом.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске начался ураган и грузовикам запретили ездить между Новороссийском и Геленджиком. Позже в городе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды.

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В Геленджике из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. Школьникам разрешили остаться дома
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