В Краснодаре пошел снег, и город встал в 10-балльные пробки
В Краснодаре вечером 11 марта после снегопада образовались многокилометровые пробки
Напомним, утром 11 марта в краевой столице пошел снег, который закончился только вечером. По прогнозам синоптиков, сегодня ночью столбики термометров покажут -6 °С. Утром водители жаловались на нехарактерно длинные пробки.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», уже в 18:27 уровень пробок в Краснодаре достиг 10 баллов. Загруженность улиц Сормовской, Уральской, Суворова и Ставропольской значительно выше обычного — 10 баллов из центра. Аналогичная ситуация на Кубанской Набережной — загруженность дороги к Тургеневскому мосту составляет 10 баллов.
Необычно сложную пробку зафиксировали на улице Уральской от Дежнева до Восточного Обхода. В пробке длиной 4,5 км можно потерять 2 часа 34 минуты, что на 1 час 55 минут больше обычного.
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В целом максимальная загруженность дорог Краснодара вечером составила 10 баллов, что на 3 балла больше, чем вчера, и на 3 балла больше, чем обычно. Нехарактерно плотный для данного времени трафик отметили на Восточном Обходе к Мачуги (8 баллов, что на 7 баллов выше обычного). Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:
- 18:31, Восточный Обход от 1326 км до улицы Уральской. Пробка протяженностью 9,5 км продержалась 1 час 20 минут.
- 16:15, Южный Обход от сервисного центра до улицы Адыгейской. Пробка длиной 8,8 км продержалась 2 часа.
- 18:47, Ростовское шоссе, улицы Офицерская, Шоссе Нефтяников, Лузана, Дзержинского от Зиповской до Пригородной. Пробка длиной 8,5 км продержалась 1 час 30 минут.
- 18:31, улица Уральская от Меланжевой до Восточного Обхода. Пробка длиной 6,6 км продержалась 1 час 30 минут.
- 18:59, Восточный Обход от Горячеключевской до Богатырской. Пробка длиной 6,1 км продержалась 1 час 20 минут.