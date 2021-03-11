В Краснодаре пошел снег, и город встал в 10-балльные пробки

Напомним, утром 11 марта в краевой столице пошел снег, который закончился только вечером. По прогнозам синоптиков, сегодня ночью столбики термометров покажут -6 °С. Утром водители жаловались на нехарактерно длинные пробки.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», уже в 18:27 уровень пробок в Краснодаре достиг 10 баллов. Загруженность улиц Сормовской, Уральской, Суворова и Ставропольской значительно выше обычного — 10 баллов из центра. Аналогичная ситуация на Кубанской Набережной — загруженность дороги к Тургеневскому мосту составляет 10 баллов.

Необычно сложную пробку зафиксировали на улице Уральской от Дежнева до Восточного Обхода. В пробке длиной 4,5 км можно потерять 2 часа 34 минуты, что на 1 час 55 минут больше обычного.