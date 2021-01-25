Мэрия Краснодара начнет следить за тем, чтобы маршрутчики на Московской не сворачивали с пути

25 января в администрации Краснодара обсудили работу маршруток во время строительства новой трамвайной линии

Напомним, в ночь на 16 января в Краснодаре начали строить продолжение трамвайной линии по улице Московской. Из-за этого на участке на три месяца изменилась схема движения личного и общественного транспорта, а все трамваи заменил челночный маршрут № 0. 24 января в телеграм-канале «Общественный транспорт Краснодара» появился пост о «беспределе» в краснодарских пассажирских перевозках. Активисты считают, что водители маршруток игнорируют временные пути следования, которые разрабатывает администрация на период ремонта, и сами устанавливают схемы проезда.

Так, отмечают авторы, из-за ремонта трамвайных путей на улице Московской для маршруток разработали схему объезда по улицам Карякина и Байбакова. И если водители маршруток № 21, 42, 62, 78 и 93 соблюдают установленную схему движения, то водители № 56 упростили себе путь. При движении от Метальникова они поворачивают налево — с Московской на Солнечную: «Согласны, экономия времени — это хорошо для одних пассажиров, но нехорошо для других, которые следят за новостями и ждут маршрутку на улице Карякина или на Байбакова. Я так в пятницу около новой 71-й школы за 30 минут ожидания так и не увидел ни одной 56-й».