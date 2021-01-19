«Прекратить издевательства и открыть переднюю дверь». Как я покатался на челночном трамвае в Краснодаре: личный опыт
В Краснодаре начал работу трамвайный маршрут № 0, связавший две остановки на улице Московской во время строительства новой трамвайной линии. Журналист Юга.ру проехал на новом челночном трамвае, чтобы рассказать и показать, как он работает.
В 7:28 я пришел на стартовую остановку РИП. Мой челночный трамвай в это время отправлялся с конечной остановки РИП в «челночный карман».
В 7:29 в этом трамвае сменились водители. Происходит это так: водитель А опускает токоприёмник вагона А и выходит на улицу. Водитель Б (он заранее ждал трамвай в челночном кармане) садится в вагон Б и поднимает его токоприемник. Таким образом, вагон А из пассажирского превращается в прицеп (или из ведущего превращается в ведомый), а вагон Б, наоборот, из прицепа превращается в пассажирский. В итоге пассажиров перевозят только в одном вагоне.
В 7:30 со стартовой остановки РИП отходит предыдущий трамвай.
В вагон поместились не все пассажиры.
В 7:31 мой челночный трамвай подъехал к остановке и открыл двери для посадки. На этот раз поместились все, кто был на остановке.
В челночном трамвае № 0 проезд бесплатный и нет кондуктора, который хотя бы напоминал пассажирам о необходимости надевать маски.
В 7:33 (обещанный интервал в 3 минуты соблюдается) водитель закрыл двери, и мы поехали. В этот момент один трамвай уже был позади нас в челночном кармане, а следующий за ним ждал на конечной остановке РИП.
На остановке 40-летия Победы вагон уже был плотно укомплектован пассажирами (без масок).
Не дождавшись, пока наш трамвай доедет до конечной остановки улица Островского (на которой в этот момент разворачивался другой челнок), пассажиры начали громко и грубо требовать у водителя открыть двери. Он открыл только переднюю. Все пассажиры бросились на выход в нее.
Через минуту наш трамвай подъехал на конечную. Там водитель объяснил сменщику, что не хотел никому портить с утра настроение и попытался войти в положение пассажиров.
На всех остановках челночного маршрута по Московской развешаны информационные объявления (распечатки на листах А4 в целлофановых файликах).
На остановках КубГТУ и Островского собралось много людей, желающих уехать в сторону центра.
Когда я ехал на другом челночном трамвае в обратную сторону, водитель через динамик попросил прощения и понимания у пассажиров за сложившуюся ситуацию и вынужденные задержки.
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Во время паузы перед конечной остановкой РИП пассажиры потребовали «прекратить издевательства и открыть переднюю дверь», что водитель и сделал.
В 8:30 возле новой школы на улице Байбакова меня ждал сюрприз — довольно плотная (в обычные дни для этого места) пробка из маршруток и личных автомобилей, которые раньше ездили по улице Московской от Карякина до Солнечной. Сейчас на этом участке Московской движение перекрыто из-за строительства новой трамвайной ветки.
К 9:30 пробки на Байбакова уже не было.
Из-за снегопада жители Краснодара лишились альтернативного транспорта: самокаты и велосипеды непригодны для проезда в таких условиях. А такси повезет по снегу и всем пробкам долго и за двойную/тройную стоимость. Всё это, конечно, очень грустно в разгар пандемии коронавируса и «зимнего сезона ОРВИ».
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