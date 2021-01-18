В Краснодаре заработал челночный трамвай № 0. Чем недовольны жители?
Утром 18 января жители Краснодара пожаловались на работу нового челночного трамвайного маршрута
В ночь на 16 января в Краснодаре начали строить продолжение трамвайной ветки на улице Московской. Из-за этого на улице на три месяца изменилась схема движения общественного и личного транспорта. Теперь от РИП до Кубанского государственного технологического университета ходит только один трамвай, челночный маршрут № 0, который доставляет людей с Московской к остановкам «КубГТУ» и «Островского» для пересадки. Трамвай разворачивается на соседние пути с помощью стрелочного перевода.
Сообщалось, что по маршруту начнут ходить девять двухвагонных трамваев. Они будут сажать пассажиров около дома № 11 на Московской и высаживать около дома № 12 по Московской около остановки «Островского». Интервал движения — три минуты в рабочие дни и пять минут в выходные.
Утром 18 января в соцсетях описали, как происходит движение челночного трамвая: вагоны прицеплены задними частями друг к другу — таким образом, что с двух сторон остаются кабины для водителей. В конце маршрута водитель выходит на улицу, переходит в другой вагон и едет обратно.
При этом появились многочисленные жалобы на работу маршрута № 0. Жители города написали, что в час пик уже на первой остановке («РИП») «вагоны набивались под завязку». Из-за этого на следующих остановках — «Почта», «Зиповская», «Институт культуры» — люди не могли зайти в трамвай, им пришлось идти пешком. На конечной маршрута, на Островского, остановки снова были переполнены: выходящие из трамвая № 0 пассажиры не могли пересесть в другие трамваи, так как вагоны с улицы Декабристов ходили уже забитыми.
Также пассажиры отметили, что трамваи № 0 ходят реже заявленной мэрией частоты в три минуты. Местный житель Андрей отметил порталу Юга.ру, что утром на участке от Солнечной до Зиповской вагоны не проезжали в течение 20 минут.
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Движение «Транспортная инициатива» объяснило в своем телеграм-канале, что водители не укладываются в заявленный интервал, потому что время теряется на переводе стрелки вручную. Также, отметили в тексте, водители, переходя из переднего вагона в задний, «тонут» в снегу. Движение предложило сделать для них деревянный настил, а также поставить для перевода стрелки дополнительного человека либо установить ее в постоянном положении «прямо».
Журналист портала Юга.ру в 11:00 проинспектировал остановку около РИП, однако толпы уже не наблюдалось. Также редакция запросила комментарий мэрии по поводу ситуации с трамваем № 0 и ожидает ответ.