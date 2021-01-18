В Краснодаре заработал челночный трамвай № 0. Чем недовольны жители?

В ночь на 16 января в Краснодаре начали строить продолжение трамвайной ветки на улице Московской. Из-за этого на улице на три месяца изменилась схема движения общественного и личного транспорта. Теперь от РИП до Кубанского государственного технологического университета ходит только один трамвай, челночный маршрут № 0, который доставляет людей с Московской к остановкам «КубГТУ» и «Островского» для пересадки. Трамвай разворачивается на соседние пути с помощью стрелочного перевода.

Сообщалось, что по маршруту начнут ходить девять двухвагонных трамваев. Они будут сажать пассажиров около дома № 11 на Московской и высаживать около дома № 12 по Московской около остановки «Островского». Интервал движения — три минуты в рабочие дни и пять минут в выходные.

Утром 18 января в соцсетях описали, как происходит движение челночного трамвая: вагоны прицеплены задними частями друг к другу — таким образом, что с двух сторон остаются кабины для водителей. В конце маршрута водитель выходит на улицу, переходит в другой вагон и едет обратно.