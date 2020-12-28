В Краснодаре перекроют улицу Московскую и запустят временный трамвайный маршрут № 0
В Краснодаре из-за строительства трамвайной линии с середины января на три месяца изменится движение транспорта на улице Московской
Напомним, в 2019 году жители Музыкального микрорайона потребовали пустить трамвай по улице Московской до Петра Метальникова. Сроки начала работ несколько раз сдвигались, а у проекта сменился заказчик — он перешел к краевому руководству. Подробнее об этом можно почитать здесь.
В итоге, 9 декабря на сайте госзакупок разместили тендер на строительство трамвайной ветки. Цена контракта — 913 млн 842 тыс. 876 рублей. Прием заявок продлится до 31 декабря. Ориентировочная дата заключения контракта — середина января следующего года. Все работы планируется завершить за 15 месяцев.
Ветка протяженностью почти 5,5 км пройдет по улице Московской до Петра Метальникова с разворотным кольцом у ТЦ «Стрелка». Диспетчерский пункт сделают на Петра Метальникова. Всего на новой трамвайной линии будет пять остановок.
Также построят два новых подземных пешеходных перехода: через Московскую и через Петра Метальникова. Для маломобильных жителей в каждом переходе будет по два лифта.
На брифинге в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства 28 декабря сообщили, что из-за строительства с середины января на три месяца временно изменятся схемы движения общественного и личного транспорта. За это время на пересечении улиц Солнечной и Московской реконструируют существующее трамвайное кольцо и подземные коммуникаци.
Изменится движение пяти автобусных и пяти трамвайных маршрутов — один временно приостановит работу, еще один будет создан на период работ.
Что изменится для водителей
Движение машин перекроют по улице Московской со стороны Зиповской. С Московской нельзя будет выехать на Солнечную. Водители смогут доехать до последнего разворота перед Солнечной и развернуться назад в сторону Зиповской.
Также нельзя будет проехать прямо по Московской со стороны Петра Метальникова. Весь транспорт с Московской сможет ехать в сторону Солнечной. Планируется, что те, кто едет со стороны Зиповской, смогут использовать для движения смежные и прилегающие улицы — Карякина, Байбакова и Котлярова. Светофоры на улицах перенастроят и установят временные дорожные знаки.
Новая схема движения автобусов
Автобусы № 21 «Сквер «Дубинский» — поселок Краснодарский» и № 93 «Улица имени Валерия Гассия — улица Петра Метальникова» будут ехать от Зиповской по улицам Московской, Карякина, Байбакова, Солнечной, Московской до улицы Петра Метальникова и далее по маршрутам. В обратную сторону они поедут по Московской, Солнечной, развернутся на Топольковой Аллее, проследуют по Солнечной, Московской и далее по обычному маршруту.
Автобусы № 56 «Мегацентр «Красная площадь» — ТЦ «Планета» будут ездить от улицы Российской по улицам Солнечной, Московской до Петра Метальникова и далее по маршруту. В обратном направлении автобусы поедут по Петра Метальникова, Московской, Солнечной, развернутся на Топольковой Аллее, проследуют по Солнечной, Московской, Карякина, Байбакова, Солнечной, выедут на Российскую и далее по маршруту.
Автобусы № 62 «Мегацентр «Красная площадь» — улица генерала Трошева» и № 78 «Комсомольский микрорайон — гипермаркет «Магнит Семейный» проследуют от улицы 40-летия Победы по Московской, Карякина, Байбакова, Солнечной, Московской до Петра Метальникова и далее по маршрутам. В обратную сторону они будут ехать по Московской, Солнечной, развернутся на Топольковой Аллее, проедут по Солнечной, Московской и далее по обычным маршрутам.
Автобус № 52 будет ездить по прежней схеме.
Как будут ходить трамваи
Трамвай № 5 «Улица Солнечная — Евдокии Бершанской» будет ходить от Островского по улицам Красных Зорь и Достоевского до конечной остановки на Декабристов.
Трамваи № 21 «Улица Солнечная — Юбилейный микрорайон» и № 22 «Улица Солнечная — Димитрова» пустят от остановки «КубГТУ» по улицам Красных Зорь и Достоевского до конечной на Декабристов.
Трамвай № 8 «Хладокомбинат — улица Солнечная» будет ездить по сокращенному маршруту до 40-летия Победы.
Трамвай № 15 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» — улица Солнечная» в эти три месяца ходить не будет.
Однако от остановки «Улица Островского/КубГТУ» до РИП создадут временный трамвайный маршрут № 0. По маршруту будут ходить девять двухвагонных трамваев.
При этом пассажиры на Островского будут садиться в трамвай у дома № 12 по Московской, а высаживаться — напротив дома № 11. Трамваи № 0 будут двигаться в обе стороны по одному и тому же пути. Пассажиры временного маршрута смогут совершить одну бесплатную пересадку на остановках Островского и КубГТУ по ранее купленным билетам в трамваях № 1, 2, 3, 5, 20, 21, 22 и обратно на маршрут № 0.
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