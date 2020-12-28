В Краснодаре перекроют улицу Московскую и запустят временный трамвайный маршрут № 0

В Краснодаре из-за строительства трамвайной линии с середины января на три месяца изменится движение транспорта на улице Московской

Напомним, в 2019 году жители Музыкального микрорайона потребовали пустить трамвай по улице Московской до Петра Метальникова. Сроки начала работ несколько раз сдвигались, а у проекта сменился заказчик — он перешел к краевому руководству. Подробнее об этом можно почитать здесь. В итоге, 9 декабря на сайте госзакупок разместили тендер на строительство трамвайной ветки. Цена контракта — 913 млн 842 тыс. 876 рублей. Прием заявок продлится до 31 декабря. Ориентировочная дата заключения контракта — середина января следующего года. Все работы планируется завершить за 15 месяцев.

Ветка протяженностью почти 5,5 км пройдет по улице Московской до Петра Метальникова с разворотным кольцом у ТЦ «Стрелка». Диспетчерский пункт сделают на Петра Метальникова. Всего на новой трамвайной линии будет пять остановок. Также построят два новых подземных пешеходных перехода: через Московскую и через Петра Метальникова. Для маломобильных жителей в каждом переходе будет по два лифта.

На брифинге в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства 28 декабря сообщили, что из-за строительства с середины января на три месяца временно изменятся схемы движения общественного и личного транспорта . За это время на пересечении улиц Солнечной и Московской реконструируют существующее трамвайное кольцо и подземные коммуникаци. Изменится движение пяти автобусных и пяти трамвайных маршрутов — один временно приостановит работу, еще один будет создан на период работ.

Что изменится для водителей

Движение машин перекроют по улице Московской со стороны Зиповской. С Московской нельзя будет выехать на Солнечную. Водители смогут доехать до последнего разворота перед Солнечной и развернуться назад в сторону Зиповской. Также нельзя будет проехать прямо по Московской со стороны Петра Метальникова. Весь транспорт с Московской сможет ехать в сторону Солнечной. Планируется, что те, кто едет со стороны Зиповской, смогут использовать для движения смежные и прилегающие улицы — Карякина, Байбакова и Котлярова. Светофоры на улицах перенастроят и установят временные дорожные знаки.

Новая схема движения автобусов

Автобусы № 21 «Сквер «Дубинский» — поселок Краснодарский» и № 93 «Улица имени Валерия Гассия — улица Петра Метальникова» будут ехать от Зиповской по улицам Московской, Карякина, Байбакова, Солнечной, Московской до улицы Петра Метальникова и далее по маршрутам. В обратную сторону они поедут по Московской, Солнечной, развернутся на Топольковой Аллее, проследуют по Солнечной, Московской и далее по обычному маршруту. Автобусы № 56 «Мегацентр «Красная площадь» — ТЦ «Планета» будут ездить от улицы Российской по улицам Солнечной, Московской до Петра Метальникова и далее по маршруту. В обратном направлении автобусы поедут по Петра Метальникова, Московской, Солнечной, развернутся на Топольковой Аллее, проследуют по Солнечной, Московской, Карякина, Байбакова, Солнечной, выедут на Российскую и далее по маршруту. Автобусы № 62 «Мегацентр «Красная площадь» — улица генерала Трошева» и № 78 «Комсомольский микрорайон — гипермаркет «Магнит Семейный» проследуют от улицы 40-летия Победы по Московской, Карякина, Байбакова, Солнечной, Московской до Петра Метальникова и далее по маршрутам. В обратную сторону они будут ехать по Московской, Солнечной, развернутся на Топольковой Аллее, проедут по Солнечной, Московской и далее по обычным маршрутам. Автобус № 52 будет ездить по прежней схеме.

Как будут ходить трамваи