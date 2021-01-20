«В Краснодаре самая высокая цена проезда на юге России». Интервью с руководителем «Транспортной инициативы» Мариной Репещук

В начале января 2021 года стало известно о том, что коммерческие перевозчики Краснодара повысили цены на 16 из 78 городских автобусных маршрутов. Новость вызвала негативную реакцию со стороны горожан и общественных активистов. О том, почему у людей возникли вопросы к властям и перевозчикам, порталу Юга.ру рассказала руководитель общественной организации «Транспортная инициатива» Марина Репещук.

Никаких кондиционеров

— Совсем недавно мы узнали о подорожании проезда в общественном транспорте Краснодара. Что вас не устраивает в этом процессе?

Марина Репещук

— Есть маршруты, глядя на которые, мне как пассажиру понятно, куда идут эти деньги. Общественный транспорт чистый, водители аккуратные, в салоне есть терминал для оплаты. Если даже возникают замечания к работе, то они очень быстро устраняются. Но, когда перевозчики, повышая плату за проезд, ничего не делают для того, чтобы качество перевозок было на должном уровне, у нашего движения возникают вопросы.

В декабре 2018 года открыли маршрут № 51. Я живу на этом маршруте и была одним из тех, кто занимался его популяризацией. В общедомовых чатах писала: обратите внимание, пошел маршрут в сторону Гидростроя. Давайте поможем, будем чаще ездить, потому что они только начали и работают сейчас в минус. Существует реестр, где перечислены требования, которые должны соблюдать перевозчики на тех или иных маршрутах. Это требования, перенесенные в реестр из конкурсной документации. И вот, когда я открыла этот реестр, просто ахнула. На маршруте № 51 должны ездить автомобили не старше пяти лет — а там таких машин практически нет. Все автобусы должны быть как минимум средней вместимости — на тот момент, когда я читала реестр, не было ни одного автобуса средней вместимости, были обычные маршрутки. Кроме того, 51-й — это один из трех маршрутов частных перевозчиков, где должны быть кондиционеры. Естественно, никаких кондиционеров там тоже не было. В салонах автобусов должны быть установлены световые табло, голосовые информаторы. Это не наши пожелания, это то, что обязалась сделать фирма, выигравшая конкурс на маршрут. И вот они поднимают тарифы, а мы полтора года долбим администрацию, жалуемся в городской департамент транспорта на то, что перевозчики не выполняют требования конкурсной документации

— По словам представителя Союза транспортников Кубани, подорожание связано с тем, что растет цена на топливо и запчасти, плюс из-за пандемии упал пассажиропоток. Кроме того, все машины в прошлом году оборудовали онлайн-кассами, табличками для слепых.

— Число пассажиров снизилось далеко не на всех маршрутах. Если взять маршрут 77, который обслуживает «Оз молл», я понимаю, почему там снизился поток. Но посмотрите на тот же 51-й маршрут — три утренних машины заполнены целиком. Мне кажется, что в нашем районе пассажиропоток, наоборот, увеличился — раньше я хоть как-то могла уехать, сейчас же в половине седьмого утра на Восточно-Кругликовской я могу просто-напросто не сесть — переполненная маршрутка пройдет мимо. И мы сомневаемся, что пассажиропоток снизился везде. Такой мониторинг нужно проводить в присутствии общественников.

Что касается онлайн-касс, мы с депутатом городской думы Игорем Азаровым недавно проводили мониторинг — из 15 машин 7 оказались без касс. У меня есть сведения от самих водителей, которые говорят, что из 28 рублей [поступающих через терминал] они получают 20 рублей. Выходит, налоги и комиссия за обслуживание кассы тяжким бременем ложатся на плечи простого водителя, а не перевозчика.

Из двух маршруток, в которых мы не смогли оплатить проезд с помощью карты, нас даже высадили. Конечно, это незаконно, но мы решили, что не будем писать жалоб на конкретных водителей, потому что накажут не перевозчика, а простого водителя. Так получается, к сожалению, всегда. А водители злятся на нас. Ну а, с другой стороны, как нам еще заставить работать перевозчика?

Иной раз и жалеешь водителя. Мы всегда говорим департаменту транспорта — почему не наказывают перевозчиков, почему водители всегда оказываются крайними? В результате они мало получают, скрывают кассовые аппараты, психуют, срываются на пассажиров, нервничают, и среди водителей постоянная текучка.

Вы всё врете

— Как на ваши жалобы реагируют перевозчики?

— Некоторые — адекватно. Например, на одном из маршрутов ООО «СВП» работал совершенно невыдержанный водитель — он оскорблял людей, мог нагрубить. Стоило нам обратиться, руководство предприятия провело проверку, и через пару дней стало известно, что этого человека уволили. Как-то пожаловались на очень грязный салон автобуса, и спустя некоторое время перевозчик прислал фото этого салона, в котором полностью перетянули сиденья.

Два перевозчика быстро отреагировали на результаты нашего недавнего мониторинга и решили повысить финансовую дисциплину своих водителей и напомнить пассажирам о существующей возможности проехать в автобусе бесплатно. В машинах начали развешивать объявления, в которых говорится о возможности оплаты по безналу и запрете переводов денег водителю на карту или телефон. Если водитель откажется провести плату по терминалу, пассажир имеет право ехать бесплатно. Перевозчики также указали в объявлениях номера собственных горячих линий для разрешения конфликтных ситуаций.

Но бывают и другие перевозчики, которые говорят, что мы, общественники, все выдумываем и говорим о том, чего нет на самом деле. И мониторинги проводим неправильно, и нарушения выдумываем. Но мы же ездим постоянно, мы регулярно видим, что не соблюдаются конкурсные условия на многих маршрутах. Или еще одна проблема — мы проводили мониторинг и увидели на одном из маршрутов колоссальный перевыпуск: вместо 18 машин на линии работали 26.

— Что в этом плохого?

— Чем больше водителей выходят на линию, тем больше денег за право выйти на маршрут они отдадут перевозчику. Но интервал движения в таком случае становится маленьким. Машины должны ходить не каждые три-пять минут, а раз в десять минут, но это должны быть автобусы нормальной вместимости, а не маленькие душные маршрутки. И в итоге страдают все — водители, которые не всегда могут выполнить план и набрать пассажиров, которые вынуждены ехать в душных маршрутках и тоже страдать.

А бывает и наоборот. Мы проводили мониторинг маршрута 106А и там столкнулись с ситуацией, когда вместо 19 машин на линии было только 12. Почему? Потому что этот маршрут идет в дальний микрорайон и вести туда пассажиров невыгодно. А еще и последних рейсов у них не бывает, и машины рано перестают ходить туда. И люди вынуждены добираться в отдаленные районы города на такси. Возникает вопрос, а что, в отдаленных районах не люди живут? Но вы же выиграли конкурс на этот маршрут, вы понимали, что он отдаленный, что людей нужно возить не только до шести часов вечера, но и позже. Получается, главное — выиграть конкурс, а потом начинаются перекраивания: на одни маршруты больше машин выпускается, на другие меньше. Я начинаю об этом говорить, а мне отвечают, что я скандалистка и все это выдумала.

— Как складываются ваши отношения с властями?

— Никак. Они считают, что мы не предлагаем ничего конструктивного и поэтому дел с нами не нужно иметь. Мы говорим о серьезных проблемах, предлагаем их решать, а нам говорят: вы всё врете, ничего этого на самом деле не было. А потом говорят, что мы скандалисты, что мы неконструктивные.

Вместо мнений водителей и пассажиров, которыми никто не интересуется, мы слышим только перевозчиков, жалующихся на то, как плохо им жить. У меня предложение: давайте регулярно собираться вместе с органами контроля, с департаментом транспорта. Перевозчики, водители и мы, пассажиры. И будем обсуждать те данные, которые у нас есть. Но нам говорят, вы всё врете и все данные подтасовали.

— А зачем вам подтасовывать?

— Вы знаете, в соцсетях часто пишут, что мы проплаченные. Причем кто-то говорит, что нам платит КТТУ, а кто-то — что один из перевозчиков, ООО «СВП». Версии разные. Кто-то считает, что мы специально ругаем одних перевозчиков и хвалим других. Но, поймите, у нас нет любимчиков. Когда мы выходим на мониторинг, ни один перевозчик не знает об этом. Все находятся в абсолютно одинаковых условиях. Мы не заинтересованы покрывать одних перевозчиков и топить других. Ведь что в таком случае произойдет с этими в кавычках любимчиками? Они же обнаглеют.

Поэтому нет, извините, но все должны быть в одинаковых условиях. Вот взять то же СВП, я не скажу, что это лучшая фирма в смысле санитарно-технического состояния. Отнюдь. А мне говорят, что я их как-то покрываю. Есть такие перевозчики, как «Респект», «Транзит-Авто» — эти предприятия молодцы. Но у нас с ними нет постоянного контакта. Ведь у них не возникает проблем, так зачем нам с ними постоянно контактировать?

У нас здесь тмутаракань

— Расскажите, кто такие «вы»?

— Когда в конце мая 2019 года я узнала, что троллейбусную линию на улице Красной будут закрывать, я написала в организацию «Городские решения» и спросила, а чем я могу помочь? На следующий день они приехали к нам в микрорайон, и мы записали видеообращение к губернатору. Мы собирали подписи, и вышло, что уже организовалось достаточно много транспортников-любителей. Так я и познакомилась со всеми этими людьми, которые не просто любуются троллейбусами, а обращаются в департамент транспорта, предлагают свои идеи. Правда, всё это оказывалось невостребованным и ненужным. Я поняла, что нужна общественная организация, которая будет заниматься проблемами транспорта и пассажиров.

В октябре 2019 года, в День автомобилиста, мы провели учредительное собрание, утвердили устав, и у нас появилась общественная организация без образования юридического лица — «Транспортная инициатива».

— Чем сейчас занимается организация?

— Мы изучаем проблемы, связанные с общественным транспортом, и пытаемся придумать, как их исправить. Например, люди у нас в городе часто сталкиваются с нарушениями, но не знают, куда обратиться. Нам стали писать о своих проблемах пассажиры. Некоторые жаловались на то, что на их обращения со стороны властей нет никакой реакции — мы стали их обучать делать так, чтобы реакция была.

Мы выезжали на мониторинги с отделом контроля департамента транспорта, мы увидели методику, мы стали сами мониторить. Это начало давать результаты — мы смотрели на то, что там происходит, связывались с перевозчиками, обсуждали проблемы, которые есть на их маршрутах. В итоге эти нарушения стали тем или иным образом устраняться.

— Сколько человек входит в «Транспортную инициативу»?

— Наша организация имеет текучую структуру. Вот у нас активизировались проблемы в Юбилейном микрорайоне — пришли люди, отработали, помогли нам и затихли. С другой стороны, есть постоянный актив, который работает и занимается текущими проблемами.

Имена активных участников нашего движения мы стараемся не афишировать, и я вам объясню почему. Отчасти это люди, которые работают в компаниях-перевозчиках и рискуют своими рабочими местами. Или вот студенты собирали подписи по каким-то маршрутам, а потом к ним стали подходить неизвестные люди — вы знаете, их сразу видно, этих административных работников — и начали угрожать, а почему вы не на учебе? Хотя ребята собирали подписи в свободное время.

И вот подобные угрозы просто вынуждают людей уходить в тень. Так что, создавая политику нашего движения, мы сделали так, что публичное лицо, по факту, я одна. Но, поверьте, в нашей организации есть профессионалы со специальным образованием и опытом работы в этой сфере, которые прекрасно понимают, что происходит.

— Что вы делаете помимо мониторинга и работы с жалобами?

— Мы занимались генеральным планом, вносили предложения, помогали жителям микрорайонов, которые сталкивались с какими-то вопросами и хотели донести свои идеи до властей. Мы вносили свои предложения касательно новых трамвайных веток, перспективных депо и объясняли, где и каким образом их нужно строить, исходя из потребностей города.

Мы внесли предложение по строительству трамвайной линии от улицы Офицерской по Зиповской и дальше в Московский микрорайон до ТЦ на улице Артюшкова. Дело в том, что трамвай, пока идет от Офицерской до микрорайона Московского, делает огромный крюк через Политех. А здесь же трамвай мог бы идти по прямой, и, естественно, пассажиры будут отдавать приоритет этой линии, а не маршруткам, которые сейчас идут по Зиповской.

Мы предложили строительство короткой трамвайной линии из района «Авроры» в Фестивальный микрорайон. Представляете, насколько это было бы удобно? Мы находили и предлагали несколько технических вариантов. Мы делаем это не просто с бухты-барахты, а выезжаем на место, топаем ножками, смотрим, замеряем. Все наши предложения всегда проработаны и обоснованы.

— Как обстоят дела с общественным транспортом в других городах за пределами Москвы и Петербурга? Как смотрится Краснодар на их фоне?

— Обратите внимание на Казань, там великолепно работает общественный транспорт. По сравнению с ними у нас здесь тмутаракань. И там, в Казани, очень много частников и даже есть ИП, у которых на линию выходят не пазики, а большие низкопольные автобусы. Да, всюду есть свои проблемы, но вас не смущает тот факт, что у нас самая высокая стоимость проезда на юге России? И это с учетом активного пассажиропотока, потому что у нас большой город.

Можно взять тот же Ростов, но там стоимость проезда гораздо меньше. Почему? И они троллейбусы с увеличенным автономным ходом закупают, трамвайный парк обновляют, «олимпийские» и «мундиалевские» автобусы закупают. В комментариях ростовчане пишут, что краснодарцы в этом смысле лохи, что даже безнал не смогли нормально организовать. Поэтому надо проблемы признавать и что-то с этим делать.

Мы можем рассказывать о журавле в небе, о том, каким должен быть общественный транспорт Краснодара, но мы этого журавля в небе никогда не увидим, если не будем решать сиюминутные проблемы.

— А к муниципальному перевозчику вопросы у вас есть?