Власти Краснодара объяснили, как временный челночный трамвай № 0 будет ходить по улице Московской

Утром 16 января в Краснодаре начнет работу трамвайный маршрут № 0, который свяжет две остановки на улице Московской во время строительства новой трамвайной линии

В Краснодаре начнут строить новую трамвайную ветку на улице Московской в ночь на 16 января. На три месяца там изменится схема движения автобусов, трамваев, а также личного транспорта. Кроме того, вечером 13 и 15 января пять трамвайных маршрутов, идущих обычно до Солнечной, на развязке возле КубГТУ направят на другие ветки из-за подготовки Московской к запуску трамвайного маршрута № 0. В эти дни на пересечении Солнечной и Московской, на месте разворотного кольца, специалисты создадут стрелочный перевод.

Временный маршрут № 0 — челночный. Это значит, что он будет двигаться аналогично поезду, по одному пути и без разворота. Его ввели для того, чтобы во время строительства связать остановки «Улица Островского» и «КубГТУ», до которых будут ходить трамваи № 5 и № 21 соответственно, с остановкой «Завод РИП» (конечная на улице Солнечной).

Маршрут начнет работу утром 16 января. Посадку пассажиров на остановке «Улица Островского» организуют у дома № 12 по Московской, высадка будет происходить напротив дома № 11 по Московской.

Первый состав отправится с Солнечной в 6:30. В течение трех месяцев по этому участку будут двигаться девять двухвагонных трамваев. Интервал движения в рабочие дни — 3 минуты, в выходные — 5 минут.