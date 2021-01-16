В Краснодаре начали строить трамвайную линию на улице Московской

Ее проложат от улицы Солнечной до Петра Метальникова. Все начнется с переустройства трамвайного кольца и подземных инженерных коммуникаций в районе улиц Солнечной и Московской, а также с возведения подземного перехода на Петра Метальникова. Из-за этого на три месяца изменится организация движения машин, а также некоторых автобусных и трамвайных маршрутов. Ранее Юга.ру писали, как теперь будет ходить общественный транспорт.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале прокомментировал событие, сказав, что для Краснодара это очень важный проект, поскольку такие работы в краевом центре пройдут впервые за 20 лет.

«Это только один из этапов серьезной модернизации транспортной схемы города. В микрорайоне достаточно плотная застройка, там проживает большое количество молодых семей, студентов. Продление трамвайной ветки позволит жителям и гостям кубанской столицы быстрее и удобнее перемещаться по городу», — написал глава региона.

Как сообщали Юга.ру, в 2019 году жители Музыкального микрорайона потребовали продлить трамвайную ветку по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова, после этого власти решили построить новую линию. Закончить работы планировалось в августе 2021 года, однако сроки начала работ несколько раз переносили. Последний раз дату заключения договора с подрядчиком перенесли на 12 января 2021 года. Строительство трамвайной ветки по улице Московской в Краснодаре обойдется почти в миллиард рублей.