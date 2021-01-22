Полицейские пришли с обыском к адвокату координатора штаба Навального в Краснодаре

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш 22 января сообщил, что сотрудники полиции провели обыск в его квартире

Напомним, 17 января политик и создатель Фонда по борьбе с коррупцией (организация, которая на территории РФ признана иноагентом) Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он лечился после отравления. 18 января суд отправил оппозиционера в СИЗО на 30 суток.

На следующий день после заключения политика под стражу на ютуб-канале Навального вышло двухчасовое расследование о «дворце Путина» под Геленджиком. Как утверждается в видео, резиденценция стоит около 100 млрд рублей и является «самой большой взяткой».

Впечатленные расследованием Навального граждане в грядущие выходные собираются провести в Краснодаре и по всей стране мероприятие, чтобы показать свое недовольство ситуацией (редакция портала Юга.ру не может сообщить детали, так как по российскому законодательству это может быть расценено как агитация). Информацию о событии также распространили в соцсетях краснодарского штаба Навального, после чего аккаунт организации в инстаграме атаковали боты.

Вечером 21 января стало известно о задержании координаторки регионального штаба Анастасии Панченко. В соцсетях краснодарского отделения сообщили, что в номер гостиницы «Хемингуэй», где находилась девушка, вломились сотрудники МВД. Двери полицейским открыла администратор гостиницы. Панченко отвезли в отдел полиции на улице Октябрьской, 121. Адвокат задержанной Михаил Беньяш рассказал в своих соцсетях, что его подзащитной вменяют два эпизода по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), ей грозит до 15 суток ареста.

«Анастасия Панченко остается ночевать в КАЗе УВД Краснодара. Завтра в первой половине дня суд по 20.2 КОАП за организацию несогласованного мероприятия. Процесс будет в Ленинском районном суде Краснодара», — написал Беньяш в своих соцсетях.

22 января в 8:28 Беньяш сообщил в своем телеграм-канале, что к нему домой пришли сотрудники полиции с обыском. Он также вёл видеотрансляцию происходящего в своем фейсбуке.

Согласно судебному решению, на основании которого полицейские пришли к Беньяшу, поводом для визита стало расследование дела о краже макета пистолета Макарова неким Александром Тимохиным. Адвокат объяснил силовикам, что в его квартире Тимохин не проживает, но проведению обыска препятствовать не стал. Беньяш попросил разрешение на видеофексацию обыска, однако ему отказали.