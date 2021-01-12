На координатора штаба Навального в Краснодаре завели дело за оскорбление Путина

Когда девушка вместе с адвокатом Михаилом Беньяшом приехала в полицию, им показали скриншот сториз из инстаграма. В нём Панченко комментировала пост оппозиционера Алексея Навального и назвала президента России Владимира Путина экстремистом и врагом, рассказала координатор порталу Юга.ру.

«Сегодня я сидела спокойненько и работала. Тут мне звонит полицейский и говорит: «Приезжайте, на вас тут завели дело за оскорбление президента», — рассказала координатор штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко.

За это на Панченко завели административное дело по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ). Согласно этой норме закона, сотруднице штаба грозит штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

В полиции девушка сослалась на ст. 51 Конституции РФ и отказалась от дачи показаний, вину она не признала. Кроме того, Панченко ходатайствовала о лингвистической экспертизе, так как не считает слова «экстремист» и «враг» оскорблениями. Теперь ей необходимо дождаться результатов экспертизы, после чего дело направят в суд, если его не переквалифицируют.

Напомним, в августе 2020 года экс-главу краснодарского штаба Навального Льва Гяммера оштрафовали на 80 тыс. рублей за неуважение к Путину. Суд решил, что оппозиционер выразил неуважение к власти и использовал неприемлемые обществом выражения в отношении президента.