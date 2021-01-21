Инстаграм краснодарского штаба Навального атаковали боты
Краснодарский штаб Навального 20 января пожаловался на атаку ботов
Напомним, 17 января политик и создатель Фонда по борьбе с коррупцией (организация, которая на территории РФ признана иноагентом) Алексей Навальный вернулся из Германии, где его лечили после отравления. На следующий день в помещении УВД провели судебное заседание, на котором оппозиционеру избрали меру пресечения — 30 суток под стражей.
19 января на ютуб-канале Навального вышло новое расследование о «дворце Путина» под Геленджиком. Согласно данным ФБК, комплекс имеет площадь 17,7 тыс. кв. метров и обошелся в 100 млрд рублей. В нем есть амфитеатр, чайный домик, ледовая арена, 80-метровый мост, бассейн, хамамы, казино, винный погреб, кинотеатр и кальянная. Кроме того, к «владениям Путина» отнесли виноградники, винные заводы и устричные фермы. Внутри дворца и винодельни также расположены элитные предметы интерьера и мебель в штучном экземпляре стоимостью от 1 млн рублей. Строительство резиденции финансировали друзья Путина, среди них компании «Роснефть» и «Транснефть», заключил фонд.
20 января в инстаграме краснодарского штаба Навального появился пост о предстоящем событии, которое планируется провести в краевом центре в ближайшие выходные (редакция портала Юга.ру не может сообщить детали, поскольку по российскому законодательству это может быть расценено как агитация). После этого страницу штаба атаковали боты-аккаунты.
21 января координаторка местной организации Анастасия Панченко прокомментировала порталу Юга.ру случившееся:
«Хотели, видимо, нас так заблокировать или в теневой бан загнать».
По ее словам, за короткий промежуток на страницу подписались около 2 тыс. аккаунтов, на аватарках которых были однотипные портреты девушек и мужчин. После этого страницу штаба пришлось закрыть, чтобы соцсеть не приняла масштабную подписку за искусственную накрутку.
В тот же вечер телеграм-канал Baza опубликовал пост, в котором написал, что днем тысячи ботов с фотографиями лиц, сгенерированных нейросетью, атаковали инстаграмы сотрудников ФБК и аккаунты оппозиционных СМИ: «Новая газета», «МБХ медиа» (по данным правоохранителей, является проектом нежелательной в России организации Open Russia) и другие.