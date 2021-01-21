Полиция задержала координаторку краснодарского штаба Навального

Краснодарский край

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Краснодарский штаб Алексея Навального вечером 21 января сообщил о задержании своего руководителя

Напомним, 17 января политик и создатель Фонда по борьбе с коррупцией (организация, которая на территории РФ признана иноагентом) Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он лечился после отравления. На следующий день суд отправил оппозиционера под стражу на 30 суток.

19 января на ютуб-канале Навального вышло двухчасовое расследование о «дворце Путина» под Геленджиком, которое за два дня набрало 46 млн просмотров и вызвало общественный резонанс.

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Накануне в инстаграме краснодарского штаба Навального появился пост о предстоящем событии, которое планируется провести в краевом центре в грядущие выходные (редакция портала Юга.ру не может сообщить детали, так как по российскому законодательству это может быть расценено как агитация). После этого страницу штаба атаковали боты.

Вечером 21 января стало известно о задержании координаторки регионального штаба Анастасии Панченко. В соцсетях краснодарского отделения сообщили, что в гостиничный номер девушки вломились сотрудники МВД и повезли в отдел полиции.

Отметим, что накануне в инстаграме краснодарского штаба Навального появился пост с анонсом несанкционированного мероприятия, а Панченко добавила его в свои сторис.

Как писали Юга.ру, 12 января на Анастасию Панченко завели администрацивное дело за оскорбление Владимира Путина. Поводом стал пост в сторис, в котором она назвала президента России экстремистом и врагом.

Алексей Навальный Краснодар политика Полиция

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