Главу краснодарского штаба Навального оштрафовали на 80 тыс. рублей за неуважение к Путину
31 июля Ленинский районный суд Краснодара вынес решение по делу главы штаба Навального. В суде посчитали, что он оскорбил и унизил общество и власть
Изначально о деле Льва Гяммера, координатора штаба Навального в Краснодаре, сообщил его адвокат Михаил Беньяш в своем телеграм-канале. На сайте Ленинского районного суда есть делопроизводство по делу Гяммера, однако постановление там так и не опубликовали. Документ порталу Юга.ру предоставила 31 июля замглавы штаба Навального Анастасия Панченко.
В нем сообщается, что 3 июля в ходе мониторинга интернета было выявлено, что краснодарский координатор штаба Навального опубликовал видеоролик и высказался в нем о президенте России Владимире Путине. По данным составленного протокола, он использовал «непристойное содержание, неприемлемые обществом сравнительные образы и оскорбительные выражения в отношении президента РФ» и демонстрировал «унизительное отношение к обществу, государству и госсимволам», что подпадает под ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ.
В постановлении уточнили, что Гяммер, а также его защитник попросили прекратить дело из-за отсутствия состава правонарушения. Тем не менее, 31 июля суд установил, что в видео, доступном «неопределенному кругу лиц», Гяммер выразил неуважение к власти и использовал неприемлемые обществом выражения в отношении президента.
Также сообщается, что защитник Гяммера попросил назначить лингвистическую экспертизу, однако суд решил, что ее проведение нецелесообразно, поскольку информация, размещенная Гяммером «отвечает признакам ее выраженности в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, смысловое содержание которой свидетельствует о явном неуважении к органу, осуществляющему государственную власть в Российской Федерации, — президенту, и не содержит признаков двусмысленности».
Адвокат координатора Михаил Беньяш отметил в разговоре с журналистом портала Юга.ру 1 августа, что есть специальные рекомендации для сотрудников полиции о проведении лингвистической экспертизы перед оформлением протокола об административном правонарушении. Во время заседания, отметил Беньяш, судья сообщил, что «своих знаний русского языка» ему достаточно, чтобы сделать вывод, что фразы Гяммера были неприличными и оскорбляющими.
Портал Юга.ру не может публиковать слова, сказанные Гяммером. Следует отметить, что в его тексте отсутствует обсценная лексика. В видео, которое стало основанием для протокола, Гяммер рассуждает о «будущем наших детей» и свободе. Кроме того, в ролике он говорит о поправках к Конституции, принятие которых позволило обнулить сроки действующего президента и оставаться на этом посту до 2036 года в случае победы на последующих выборах.
В итоге суд признал Гяммера виновным и назначил ему штраф в размере 80 тыс. рублей. Защита координатора штаба планирует обжаловать это решение.
1 августа стало известно, что Лев Гяммер ушел с поста главы краснодарского штаба. Решение он объяснил тем, что после приезда в край выполнил свои задачи и что больше не нужен местному штабу:
«Региональной политикой, убежден, должны заниматься регионалы».
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