Главу краснодарского штаба Навального оштрафовали на 80 тыс. рублей за неуважение к Путину

31 июля Ленинский районный суд Краснодара вынес решение по делу главы штаба Навального. В суде посчитали, что он оскорбил и унизил общество и власть

Изначально о деле Льва Гяммера, координатора штаба Навального в Краснодаре, сообщил его адвокат Михаил Беньяш в своем телеграм-канале. На сайте Ленинского районного суда есть делопроизводство по делу Гяммера, однако постановление там так и не опубликовали. Документ порталу Юга.ру предоставила 31 июля замглавы штаба Навального Анастасия Панченко. В нем сообщается, что 3 июля в ходе мониторинга интернета было выявлено, что краснодарский координатор штаба Навального опубликовал видеоролик и высказался в нем о президенте России Владимире Путине. По данным составленного протокола, он использовал «непристойное содержание, неприемлемые обществом сравнительные образы и оскорбительные выражения в отношении президента РФ» и демонстрировал «унизительное отношение к обществу, государству и госсимволам», что подпадает под ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ.

В постановлении уточнили, что Гяммер, а также его защитник попросили прекратить дело из-за отсутствия состава правонарушения. Тем не менее, 31 июля суд установил, что в видео, доступном «неопределенному кругу лиц», Гяммер выразил неуважение к власти и использовал неприемлемые обществом выражения в отношении президента. Также сообщается, что защитник Гяммера попросил назначить лингвистическую экспертизу, однако суд решил, что ее проведение нецелесообразно, поскольку информация, размещенная Гяммером «отвечает признакам ее выраженности в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, смысловое содержание которой свидетельствует о явном неуважении к органу, осуществляющему государственную власть в Российской Федерации, — президенту, и не содержит признаков двусмысленности».

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