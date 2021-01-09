В Краснодаре умер сапожник дядя Гриша, чью мастерскую мэр пытался спасти от сноса

Краснодарский край

Распечатать

9 января кубанские паблики и СМИ написали о смерти краснодарского сапожника дяди Гриши, которому власти пытались помочь сохранить работу

Напомним, в ноябре в соцсетях распространили историю краснодарца «дяди Гриши» — 58-летнего Гургена Чичияна, который 33 года занимался починкой обуви в будке на улице Коммунаров. Недавно суд обязал снести его мастерскую, тогда за сапожника заступились местные жители. О дяде Грише узнал глава Краснодара Евгений Первышов и пообещал помочь ему сохранить работу. После этого власти города решили найти законное место для ларька, а в конце декабря мэр рассказал, что мастерскую передвинут на несколько метров и сапожник сможет продолжить работать.

Читайте также:

Утром 9 января паблик «Типичный Краснодар» сообщил о смерти дяди Гриши. Эту информацию корреспонденту «АиФ-Юг» подтвердил Алексей Карасёв, который защищал интересы сапожника. Интернет-портал «Кубань 24» уточнил, что Гурген Чичиян ушел из жизни 7 января после тяжелой болезни — он болел коронавирусом.

«По поводу его будки пока нет понимания, что с ней будет дальше. Мы будем обсуждать это с администрацией», — рассказали жильцы дома, рядом с которым находится мастерская.

Дядю Гришу собирались похоронить 9 января в поселке Южном.

Читайте также:

Отметим, что по данным оперштаба Кубани от 7 и 8 января, среди умерших пациентов с COVID-19 не было 58-летнего краснодарца. Однако 9 января в сводку попал 59-летний житель краевого центра.

Коронавирус Краснодар Малый и средний бизнес Недвижимость смерть

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре умер сапожник дядя Гриша, чью мастерскую мэр пытался спасти от сноса
В ковид-госпиталях Кубани умерли 15 пациентов, среди них 48-летний мужчина
В Краснодаре подняли цены на проезд в маршрутках. Мэрия пообещала, что в трамваях билеты пока не подорожают
Синоптики обещают на Кубани потепление до 19 °С, а в конце каникул погода испортится
В Краснодаре загорелись магазины автозапчастей
От коронавируса за сутки умерли еще 16 человек – оперштаб Кубани

Лента новостей

Карты, деньги, два звонка
8 января, 08:51
Карты, деньги, два звонка
Как защититься от кражи мошенниками денег с банковского счета
«Сделайте проще и не выделывайтесь»
5 января, 08:03
«Сделайте проще и не выделывайтесь»
Как жители Краснодара восстановили историческую дверь в центре города
Куда пойти в Краснодаре в январе
1 января, 08:07
Куда пойти в Краснодаре в январе
Концерты, выставки, кино

Реклама на портале