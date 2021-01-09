В Краснодаре умер сапожник дядя Гриша, чью мастерскую мэр пытался спасти от сноса

Напомним, в ноябре в соцсетях распространили историю краснодарца «дяди Гриши» — 58-летнего Гургена Чичияна, который 33 года занимался починкой обуви в будке на улице Коммунаров. Недавно суд обязал снести его мастерскую, тогда за сапожника заступились местные жители. О дяде Грише узнал глава Краснодара Евгений Первышов и пообещал помочь ему сохранить работу. После этого власти города решили найти законное место для ларька, а в конце декабря мэр рассказал , что мастерскую передвинут на несколько метров и сапожник сможет продолжить работать.

Утром 9 января паблик «Типичный Краснодар» сообщил о смерти дяди Гриши. Эту информацию корреспонденту «АиФ-Юг» подтвердил Алексей Карасёв, который защищал интересы сапожника. Интернет-портал «Кубань 24» уточнил, что Гурген Чичиян ушел из жизни 7 января после тяжелой болезни — он болел коронавирусом.

«По поводу его будки пока нет понимания, что с ней будет дальше. Мы будем обсуждать это с администрацией», — рассказали жильцы дома, рядом с которым находится мастерская.

Дядю Гришу собирались похоронить 9 января в поселке Южном.