В Краснодаре умер сапожник дядя Гриша, чью мастерскую мэр пытался спасти от сноса
9 января кубанские паблики и СМИ написали о смерти краснодарского сапожника дяди Гриши, которому власти пытались помочь сохранить работу
Напомним, в ноябре в соцсетях распространили историю краснодарца «дяди Гриши» — 58-летнего Гургена Чичияна, который 33 года занимался починкой обуви в будке на улице Коммунаров. Недавно суд обязал снести его мастерскую, тогда за сапожника заступились местные жители. О дяде Грише узнал глава Краснодара Евгений Первышов и пообещал помочь ему сохранить работу. После этого власти города решили найти законное место для ларька, а в конце декабря мэр рассказал, что мастерскую передвинут на несколько метров и сапожник сможет продолжить работать.
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Утром 9 января паблик «Типичный Краснодар» сообщил о смерти дяди Гриши. Эту информацию корреспонденту «АиФ-Юг» подтвердил Алексей Карасёв, который защищал интересы сапожника. Интернет-портал «Кубань 24» уточнил, что Гурген Чичиян ушел из жизни 7 января после тяжелой болезни — он болел коронавирусом.
«По поводу его будки пока нет понимания, что с ней будет дальше. Мы будем обсуждать это с администрацией», — рассказали жильцы дома, рядом с которым находится мастерская.
Дядю Гришу собирались похоронить 9 января в поселке Южном.
Отметим, что по данным оперштаба Кубани от 7 и 8 января, среди умерших пациентов с COVID-19 не было 58-летнего краснодарца. Однако 9 января в сводку попал 59-летний житель краевого центра.
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