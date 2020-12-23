Ларек дяди Гриши в Краснодаре сдвинут на несколько метров, чтобы не сносить

Краснодарский край

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В декабре получила продолжение история дяди Гриши, который мог остаться без работы из-за иска мэрии Краснодара

19 ноября в соцсетях написали об истории дяди Гриши, 58-летнего сапожника, который 33 года занимается починкой обуви в ларьке на улице Коммунаров, 49. В 2019 году в нему приходили представители администрации и вручили требование о демонтаже будки, а также штраф в 250 тыс. рублей. В 2020 году суд по иску мэрии решил снести постройку.

Местные жители возмутились этому решению и рассказали, что предоставляли дяде Грише право использовать 8 кв. метров их придомовой территории на безвозмездной основе. Также в соцсетях отмечали, что мужчина заключал в 1993 году договор с мэрией, поэтому ларек находится на улице законно. Также сообщалось, что 14 декабря 2020 года должен пройти последний суд между мужчиной и мэрией.

23 ноября мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал ситуацию. Он отметил, что сейчас администрация ведет работу по очистке города от незаконной торговли и временных ларьков. Та же деятельность ведется и на придомовых территориях. Оставить мастерскую на месте не было бы выходом, поскольку такое решение пошло бы вразрез с законом и стало отложенным, посчитал глава. Поэтому он поручил управлению торговли и департаменту муниципальной собственности рассмотреть дело до суда и найти возможность законно разместить ларек.

23 декабря в ходе брифинга мэра спросили о дяде Грише. Первышов ответил, что сейчас вопрос решается:

«Проведена комиссия, подобран земельный участок, который подходит по требованиям действующего законодательства».

По его словам, ларек переместят «буквально на несколько метров» и мужчина сможет продолжить свою трудовую деятельность.

Благоустройство Евгений Первышов Краснодар

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