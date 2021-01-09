В ковид-госпиталях Кубани умерли 15 пациентов, среди них 48-летний мужчина

В Краснодарском крае 9 января зафиксировали 188 новых случаев заражения коронавирусом и 15 летальных исходов за сутки

Оперативный штаб Кубани сообщил, что к 9 января в регионе COVID-19 выявили у 29 тыс. 407 человек, из них 188 — за прошлый день. Больше всего новых инфицированных накануне зарегистрировали в Краснодаре (+59 человек), Сочи (+23) и Новороссийске (+10). Остальные случаи распределились по 28 муниципалитетам. За все время из больниц края выписали 19 тыс. 858 выздоровевших пациентов (+159 за сутки). По данным минздрава Кубани, сейчас 123 человека в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ, 3 пациента находятся на ЭКМО.

С начала пандемии в ковидных госпиталях скончались 1 тыс. 66 больных, в том числе 15 — за последние сутки. В оперштабе рассказали подробнее о последних умерших и уточнили, что у них всех диагностировали внебольничную двустороннюю пневмонию тяжелого течения.

В Краснодаре зафиксировали четыре летальных случая, три из них — в краевой клинической больнице № 1: это 63-летняя жительница краевого центра с гипертонией, 73-летняя женщина из Славянского района и 59-летний краснодарец. Четвертый пациент — 62-летний мужчина — скончался в специализированной краевой инфекционной больнице. У него также была гипертония и хроническая болезнь почек. В Крымской ЦРБ умерли три пациента — 66-летний темрючанин, 56-летняя жительница Крымска и 48-летний анапчанин. Последний страдал гипертонией. Также трое больных скончались в ковид-госпиталях Сочи. Врачам городской больницы № 5 не удалось спасти 82-летнего пенсионера с гипертонией и сахарным диабетом. В инфекционной больнице № 2 умерла местная жительница 64 лет, в анамнезе которой такие же болезни. Еще одна 82-летняя пациентка скончалась в горбольнице № 4. У нее диагностировали гипертонию.

Такое же сопутствующее заболевание было у 63-летнего жителя Славянска-на-Кубани, который ушел из жизни в Темрюкской ЦРБ. В городской больнице Горячего Ключа скончался 58-летний житель Белореченского района. Очередной жертвой коронавируса стала 73-летняя пациентка Северской ЦРБ с ишемической болезнью сердца. В Тихорецкой центральной районной больнице не спасли 71-летнюю жительницу Новопокровского района, которая страдала сахарным диабетом. В инфекционной больнице № 3 Новороссийска врачи потеряли 51-летнего мужчину, он также болел ишемией.