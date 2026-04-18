У горы Большой Тхач в Адыгее пройдет волонтерская уборка. Как принять участие?
В природном парке «Большой Тхач» состоится четырехдневная экспедиция по уборке мусора (18+)
Региональная общественная организация «Заповедный Кавказ» анонсировала на 25–28 апреля волонтерскую экспедицию по уборке мусора в природном парке «Большой Тхач». Он с 1999 года включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По словам организаторов, туристы не заботятся о чистоте природного парка — во время экспедиции в 2024 году волонтеры не смогли найти ни одной чистой стоянки.
«На каждой был склад различного мусора: пластиковые бутылки, пузыри из-под водки и пива, жестяные банки, пустые газовые баллоны, бычки, пластиковые упаковки из-под еды, женские прокладки, тампоны, проклятие туризма — россыпи влажных салфеток и по 5–6 кострищ с залежами консервных банок», — рассказали организаторы.
Поэтому экспедицию вновь проводят в 2026 году. Она пройдет под руководством энтомолога Кавказского заповедника Алексея Бибина.
«Обещание не вредить природе — пустая фраза»:
Желающие принять участие в уборке должны обладать опытом многодневных походов, хорошей физической подготовкой (каждому придется нести около 6–8 кг мусора) и пониманием особенностей весенней погоды.
Также волонтерам необходимо иметь личное снаряжение:
- рюкзак объемом не менее 60 литров;
- теплый спальник и теплые вещи для ночевки;
- непромокаемую одежду;
- трекинговые ботинки или сапоги.
Организаторы обеспечат волонтерам трансфер от села Новопрохладного до стоянки «Тайвань» и обратно, питание, газ, горелки, палатки и инвентарь для уборки.
Для записи и получения подробной информации необходимо написать координатору выезда Жанне Фроловой по ссылке.
Как писали Юга.ру, в январе Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в десятках заповедников страны. Больше всего пострадал Сочинский нацпарк.