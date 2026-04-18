У горы Большой Тхач в Адыгее пройдет волонтерская уборка. Как принять участие?

Адыгея, Краснодарский край

  © Скриншот фото из телеграм-канала «Лаго-Наки Живи»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Лаго-Наки Живи»

В природном парке «Большой Тхач» состоится четырехдневная экспедиция по уборке мусора (18+)

Региональная общественная организация «Заповедный Кавказ» анонсировала на 25–28 апреля волонтерскую экспедицию по уборке мусора в природном парке «Большой Тхач». Он с 1999 года включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам организаторов, туристы не заботятся о чистоте природного парка — во время экспедиции в 2024 году волонтеры не смогли найти ни одной чистой стоянки.

«На каждой был склад различного мусора: пластиковые бутылки, пузыри из-под водки и пива, жестяные банки, пустые газовые баллоны, бычки, пластиковые упаковки из-под еды, женские прокладки, тампоны, проклятие туризма — россыпи влажных салфеток и по 5–6 кострищ с залежами консервных банок», — рассказали организаторы.

Поэтому экспедицию вновь проводят в 2026 году. Она пройдет под руководством энтомолога Кавказского заповедника Алексея Бибина.

Желающие принять участие в уборке должны обладать опытом многодневных походов, хорошей физической подготовкой (каждому придется нести около 6–8 кг мусора) и пониманием особенностей весенней погоды.

Также волонтерам необходимо иметь личное снаряжение:

  • рюкзак объемом не менее 60 литров;
  • теплый спальник и теплые вещи для ночевки;
  • непромокаемую одежду;
  • трекинговые ботинки или сапоги.

Организаторы обеспечат волонтерам трансфер от села Новопрохладного до стоянки «Тайвань» и обратно, питание, газ, горелки, палатки и инвентарь для уборки.

Для записи и получения подробной информации необходимо написать координатору выезда Жанне Фроловой по ссылке.

Как писали Юга.ру, в январе Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в десятках заповедников страны. Больше всего пострадал Сочинский нацпарк.

В Краснодаре пройдет субботник на Верхнем Покровском озере. Как принять участие?
Вчера, 12:15
В Краснодаре пройдет субботник на Верхнем Покровском озере. Как принять участие?
