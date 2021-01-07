От коронавируса за сутки умерли еще 16 человек – оперштаб Кубани

Оперштаб Краснодарского края 7 января рассказал подробности о смерти 16 пациентов ковид-госпиталей, которые скончались в регионе за минувшие сутки

Напомним, за последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 185 новых случаев COVID-19 и 16 летальных исходов, вызванных заболеванием. Как уточнили в оперштабе Кубани, пациенты скончались в больницах Краснодара, Новороссийска, Лабинского, Северского, Тихорецкого, Крымского, Темрюкского и Усть-Лабинского районов. У всех заболевших врачи диагностировали двустороннюю пневмонию тяжелого течения.

В Краснодаре в краевой клинической больнице № 2 скончалась 71-летняя жительница Тимашевского района с гипертонией и саркоидозом. В Лабинской ЦРБ за сутки скончались два жителя Курганинска в возрасте 63 и 72 лет. У них также была гипертония. В Северской ЦРБ врачи не смогли спасти 78-летнюю местную жительницу с гипертонией и 76-летнего пациента с ишемией сердца.

Еще два летальных случая за сутки зафиксировали в Тихорецкой ЦРБ. Там ушли из жизни 79-летняя жительница Белоглинского района и 58-летняя женщина, проживавшая в Новопокровском районе. В Крымской ЦРБ в возрасте 48 лет умер житель Темрюка, а также 61-летняя анапчанка. У всех пациентов болезнь осложнилась гипертонией.

В Усть-Лабинской ЦРБ медикам не удалось спасти трех человек. В госпитале скончались 53-летний и 73-летний жители муниципалитета с ишемией сердца, а также 68-летняя пациентка из Кореновска с сахарным диабетом и гипертонией.

Еще три летальных случая произошли в Новороссийске. В инфекционной больнице № 3 умерла 64-летняя жительница города, в городской больнице № 1 скончались две пациентки в возрасте 63 и 73 лет. У женщин была гипертония.

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Также один пациент с сахарным диабетом умер в Темрюкской ЦРБ. Мужчине было 69 лет.