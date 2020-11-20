Первышов заступился за сапожника дядю Гришу, который может остаться без работы из-за иска мэрии Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Первышов 20 ноября пообещал помочь сапожнику дяде Грише

Накануне паблик «Типичный Краснодар» придал огласке ситуацию с городским сапожником «дядей Гришей» — 58-летний мужчина 33 года ремонтировал обувь в будке на улице Коммунаров, 49, однако недавно суд обязал снести постройку. Как рассказали в соцсетях, год назад к дяде Грише пришли представители администрации Краснодара и вручили ему требование о демонтаже объекта и штрафе в 250 тыс. рублей, ссылаясь на постановления правительства о нормах СанПиН и угрозы жизни окружающим.

Жильцы дома, на чьей территории стоит мастерская сапожника, не против того, чтобы он занимался своей деятельностью. Они предоставили дяде Грише право пользования на безвозмездной основе 8 кв. метрами, уточнили в паблике. В соцсетях также написали, что мужчина заключил договор с администрацией в 1993 году, поэтому будка на улице находилась законно. Последний суд между дядей Гришей и мэрий Краснодара назначили на 14 декабря.

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«Бедного Гришу оставят без средств к существованию в предпенсионном возрасте, нам, неравнодушным жильцам дома, не получается его отстоять. Иск в суд, может отозвать только администрация в лице мэра Первышова. Евгений Алексеевич, вы последняя надежда. В ваших силах спасти человека и его семью, для них это единственный способ заработка», — обратились местные жители к главе города.

На следующий день Первышов написал в своем телеграм-канале, что коллеги рассказали ему об истории сапожника. «В течение двух-трех дней лично во всем разберусь. В понедельник расскажу, что со своей стороны мы можем сделать», — пообещал мэр города.