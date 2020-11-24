Власти Краснодара решили найти законное место для мастерской дяди Гриши, который из-за иска мэрии может остаться без работы
23 ноября мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал ситуацию с дядей Гришей, история которого распространилась в соцсетях
19 ноября в соцсетях распространили историю про дядю Гришу, 58-летнего мужчину, который 33 года занимается починкой обуви в будке на улице Коммунаров, 49. Недавно суд обязал снести постройку, из-за чего местные жители решили придать огласке ситуацию. Они рассказали, что год назад к дяде Грише пришли представители администрации и вручили ему требование о демонтаже, а также штраф в 250 тыс. рублей.
При этом жильцы дома, на территории которого находится будка, предоставили дяде Грише право пользования на безвозмездной основе 8 кв. метрами. Они не против его деятельности. Также в соцсетях писали, что мужчина заключал договор с мэрией в 1993 году, поэтому будка находится на улице законно. Последний суд между мэрией и мужчиной назначили на 14 декабря.
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20 ноября глава Краснодара Евгений Первышов пообещал, что в течение двух-трех дней лично во всем разберется. А 23 ноября мэр в своем телеграм-канале объяснил, «почему так случилось»:
«На протяжении последних лет мы проводим большую работу, чтобы очистить Краснодар от незаконной торговли и временных ларьков, которые портят облик города, занимают тротуары. Благодаря этому город буквально задышал».
По его словам, такая же работа ведется и на придомовых территориях. Эта земля предоставлена жителям для их нужд — под детские площадки и парковки, поэтому торговля там также незаконна.
«С точки зрения закона, например, киоск с мороженым во дворе или киоск сапожника совершенно одинаковы. Но по-человечески понятно, что для конкретного дяди Гриши это единственный способ заработка», — отметил Первышов.
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Оставить мастерскую на месте не будет выходом, потому что такое решение пойдет вразрез с законом и будет отложенным лишь до какой-то поры, считает глава.
«Поэтому поручил управлению торговли и департаменту муниципальной собственности и городских земель до рассмотрения дела в суде найти возможность законного размещения мастерской дяди Гриши на земельном участке, который принадлежит муниципалитету», — подытожил Первышов.
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