В Краснодаре в Международный день джаза выступит оркестр Ильи Филиппова с приглашенными вокалистами
Краснодарское муниципальное творческое объединение «Премьера» анонсировало на 30 апреля музыкальную программу в честь Международного дня джаза.
На сцене выступит оркестр Ильи Филиппова. Прозвучат отечественная и зарубежная музыка в разных джазовых стилях и направлениях, хиты и новые произведения, а также импровизации.
Вместе с оркестром выступит певец Роберт Бабаев — выпускник Ростовского училища искусств, проходивший обучение в США, а также певица Оксана Ференчук — лауреат конкурса «Гнесин-Джаз 2014» и студентка Ростовской консерватории имени Рахманинова, на счету которой сольные альбомы и международные коллаборации.
Концерт состоится 30 апреля в 19:00 в Дворце искусств на улице Стасова, 175. Стоимость билета — от 500 рублей. Билеты можно приобрести на сайте КМТО «Премьера».
