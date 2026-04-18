В Краснодаре в Международный день джаза выступит оркестр Ильи Филиппова с приглашенными вокалистами

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Станислава Телеховца
В краснодарском Дворце искусств 30 апреля отметят День джаза (12+)

Краснодарское муниципальное творческое объединение «Премьера» анонсировало на 30 апреля музыкальную программу в честь Международного дня джаза.

На сцене выступит оркестр Ильи Филиппова. Прозвучат отечественная и зарубежная музыка в разных джазовых стилях и направлениях, хиты и новые произведения, а также импровизации.

Читайте также:

Вместе с оркестром выступит певец Роберт Бабаев — выпускник Ростовского училища искусств, проходивший обучение в США, а также певица Оксана Ференчук — лауреат конкурса «Гнесин-Джаз 2014» и студентка Ростовской консерватории имени Рахманинова, на счету которой сольные альбомы и международные коллаборации.

Концерт состоится 30 апреля в 19:00 в Дворце искусств на улице Стасова, 175. Стоимость билета — от 500 рублей. Билеты можно приобрести на сайте КМТО «Премьера».

Как писали Юга.ру, 2 мая в Ростове-на-Дону выступит группа «фрэнк?».

Афиша Город Концерты Краснодар Музыка отдых События

Новости

В горах Северного Кавказа пройдет фестиваль «Выше звука». Организаторы объявили набор музыкантов и хореографов
У горы Большой Тхач в Адыгее пройдет волонтерская уборка. Как принять участие?
Цветаева, Ахматова, Тушнова. В Краснодаре покажут спектакль о трех поэтессах
Житель Краснодара заявил, что автосалон Fresh не выплачивает ему 2,5 млн рублей за проданную машину
Ливни с градом, штормовой ветер и заморозки: жителей Краснодарского края ждут холодные выходные

Лента новостей

В Краснодаре пройдет субботник на Верхнем Покровском озере. Как принять участие?
Вчера, 12:15
От всего Атомного сердца
Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х
16 апреля, 16:30
Почему Дагестан оказался не готов к историческому наводнению

Реклама на сайте