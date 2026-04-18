В Краснодаре в Международный день джаза выступит оркестр Ильи Филиппова с приглашенными вокалистами

На сцене выступит оркестр Ильи Филиппова. Прозвучат отечественная и зарубежная музыка в разных джазовых стилях и направлениях, хиты и новые произведения, а также импровизации.

Вместе с оркестром выступит певец Роберт Бабаев — выпускник Ростовского училища искусств, проходивший обучение в США, а также певица Оксана Ференчук — лауреат конкурса «Гнесин-Джаз 2014» и студентка Ростовской консерватории имени Рахманинова, на счету которой сольные альбомы и международные коллаборации.

Концерт состоится 30 апреля в 19:00 в Дворце искусств на улице Стасова, 175. Стоимость билета — от 500 рублей. Билеты можно приобрести на сайте КМТО «Премьера».