В Краснодаре от COVID-19 умер учитель физики школы № 63

«Очень горько и скорбно, когда уходят знакомые люди, вдвойне тяжело, когда уходят коллеги, друзья, единомышленники. Тяжелый недуг (COVID-19) безжалостно вырвал его из нашей жизни. Из жизни, которую он так любил!», — сказано в некрологе на сайте школы.

Об этом сообщили на официальном сайте образовательного учреждения: 70-летний учитель физики высшей квалификационной категории Александр Бовин скончался от коронавируса.

Бовин работал в сфере образования более 30 лет, он написал материалы, которые включили в муниципальный банк результативного инновационного педагогического опыта. Его ученики становились победителями и призерами конкурсов и конференций различного уровня, например, Всероссийского конкурса учебно-исследовательских и проектных работ «Думай. Исследуй. Изобретай».

Отметим, что в сводке оперштаба Кубани за 19 октября нет информации о погибшем 70-летнем мужчине из Краснодара.