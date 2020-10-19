В Краснодаре от COVID-19 умер учитель физики школы № 63

Краснодарский край

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Учитель физики краснодарской СОШ № 63 Александр Бовин умер от коронавируса

Об этом сообщили на официальном сайте образовательного учреждения: 70-летний учитель физики высшей квалификационной категории Александр Бовин скончался от коронавируса.

«Очень горько и скорбно, когда уходят знакомые люди, вдвойне тяжело, когда уходят коллеги, друзья, единомышленники. Тяжелый недуг (COVID-19) безжалостно вырвал его из нашей жизни. Из жизни, которую он так любил!», — сказано в некрологе на сайте школы.

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Бовин работал в сфере образования более 30 лет, он написал материалы, которые включили в муниципальный банк результативного инновационного педагогического опыта. Его ученики становились победителями и призерами конкурсов и конференций различного уровня, например, Всероссийского конкурса учебно-исследовательских и проектных работ «Думай. Исследуй. Изобретай».

Отметим, что в сводке оперштаба Кубани за 19 октября нет информации о погибшем 70-летнем мужчине из Краснодара.

Как писали Юга.ру, школу № 63 Краснодара закрыли на карантин по коронавирусу с 16 октября. На больничном «с разными диагнозами, в том числе COVID-19» находились 14 педагогов.

Коронавирус Краснодар смерть Школа

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