На Кубани снова продлили режим повышенной готовности, но официально разрешили работу кинотеатров

Напомним, режим повышенной готовности действует в крае с 15 марта. 31 марта параллельно с ним на Кубани был введен карантин , который сняли 21 июня. После этого губернатор Вениамин Кондратьев каждые две недели подписывает документы о продлении режима повышенной готовности.

Так, в начале зимы его продлили до 15 декабря, а после — до 31 декабря . Кроме того, из-за пандемии власти решили запретить новогодние корпоративы, банкеты и елки. Однако главный санитарный врач края рекомендовала возобновить работу кинотеатров при загрузке залов не более 15%.

Документ предписывает соблюдать установленные ранее антиковидные правила. Жители и гости края по-прежнему должны носить маски в общественных местах, в том числе при посещении магазинов, вокзалов, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, а также на свежем воздухе и на работе. Кроме того, граждане должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Под запретом остаются развлекательные, зрелищные, культурные мероприятий с очным присутствием людей за некоторым исключением. Число участников деловых мероприятий не должно превышать 100 человек.