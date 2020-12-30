На Кубани снова продлили режим повышенной готовности, но официально разрешили работу кинотеатров
В Краснодарском крае из-за коронавируса продлили режим повышенной готовности до 13 января 2021 года
Напомним, режим повышенной готовности действует в крае с 15 марта. 31 марта параллельно с ним на Кубани был введен карантин, который сняли 21 июня. После этого губернатор Вениамин Кондратьев каждые две недели подписывает документы о продлении режима повышенной готовности.
Так, в начале зимы его продлили до 15 декабря, а после — до 31 декабря. Кроме того, из-за пандемии власти решили запретить новогодние корпоративы, банкеты и елки. Однако главный санитарный врач края рекомендовала возобновить работу кинотеатров при загрузке залов не более 15%.
30 декабря Кондратьев подписал очередное постановление, которым продлил режим повышенной готовности до 00:00 13 января 2021 года.
Документ предписывает соблюдать установленные ранее антиковидные правила. Жители и гости края по-прежнему должны носить маски в общественных местах, в том числе при посещении магазинов, вокзалов, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, а также на свежем воздухе и на работе. Кроме того, граждане должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Под запретом остаются развлекательные, зрелищные, культурные мероприятий с очным присутствием людей за некоторым исключением. Число участников деловых мероприятий не должно превышать 100 человек.
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Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.
Новым постановлением власти официально разрешили посещение кинотеатров с 31 декабря. В документе также прописана рекомендация Роспотребнадзора по загрузке зала не более 15%.
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